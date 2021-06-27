После рекордной жары на Москву обрушился ураганный ветер с дождём
В ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидается усиление осадков. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности.
На некоторые районы Москвы после рекордной жары обрушилась гроза с ливнями и сильным ветром. Жители столицы делятся в соцсетях кадрами бушующей стихии.
В ближайшие часы и до конца дня в Москве возможны порывы ураганного ветра до 20 метров в секунду. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. На улицах столицы дежурит 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают ливнёвки для недопущения подтоплений.
Кроме того, электросетевым организациям поручили привести в готовность все возможные источники аварийного питания. Также под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.
Жителям столицы порекомендовали не укрываться от непогоды под деревьями, а также не парковать вблизи них машины. Автомобилистам посоветовали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. В случае ЧП необходимо позвонить в экстренные службы по номеру 101.
Ранее синоптик рассказал, когда в Москву вернётся "человеческая" температура. По словам специалиста, с понедельника погода начнёт меняться, а ветер усилится, что может привести к похолоданию.
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