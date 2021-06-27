После рекордной жары на Москву обрушился ураганный ветер с дождём. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), Соцсети

На некоторые районы Москвы после рекордной жары обрушилась гроза с ливнями и сильным ветром. Жители столицы делятся в соцсетях кадрами бушующей стихии.

В ближайшие часы и до конца дня в Москве возможны порывы ураганного ветра до 20 метров в секунду. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. На улицах столицы дежурит 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают ливнёвки для недопущения подтоплений.

Кроме того, электросетевым организациям поручили привести в готовность все возможные источники аварийного питания. Также под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Жителям столицы порекомендовали не укрываться от непогоды под деревьями, а также не парковать вблизи них машины. Автомобилистам посоветовали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. В случае ЧП необходимо позвонить в экстренные службы по номеру 101.