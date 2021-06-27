СМИ: Швейцария вакцинирует 80% граждан с целью защиты от опасного штамма "дельта плюс"

Власти Швейцарии планируют привить от коронавируса не менее 80% населения для защиты от опасного штамма "дельта плюс", который обладает большей заразностью, чем первоначальный "уханьский". Об этом со ссылкой на источники, знакомые с планами правительства, сообщает газета NZZ.

По информации издания, изначально Федеральное управление здравоохранения Швейцарии оценивало необходимый охват населения прививками для достижения коллективного иммунитета в 60–70%. Однако стремительное распространение в мире штамма "дельта плюс", который оказался намного заразнее изначального "уханьского" варианта коронавируса, заставило руководство страны в качестве ориентира определить 80-процентный охват вакцинацией. Как уточняет NZZ, соответствующий документ управления будет рассмотрен швейцарским правительством 30 июня. При этом в тексте отмечается, что фактически федеральные власти исходят из того, что осенью этого года страну накроет четвёртая волна CoViD-19, которая будет тем меньше, чем большее число граждан получит вакцину.

"Мы ожидаем, что вариант "дельта" будет доминирующим в Швейцарии уже через четыре-шесть недель. Чтобы предотвратить тяжёлую волну будущей осенью, необходимо, чтобы к этому времени было привито как можно больше людей. Цель состоит в охвате прививками 80% населения страны", — заявил газете вице-президент специальной научной группы по коронавирусу при правительстве Швейцарии Урс Каррер, подчеркнув, что "от населения сейчас требуется повторный рывок" в вакцинации.