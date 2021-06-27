Пара хотела открыть школу для свингеров, но решила не мелочиться и основать новую религию
Артур и Луана утверждают, что внебрачные половые связи — лучшее, что с ними случалось.
Фото © CO Press Office
Супруги из Британии, зарегистрированные на платформе для свингеров Sexlog, хотят основать свою "церковь", чтобы вовлечь в движение как можно больше последователей. И у них есть все шансы: число семейных пар с Туманного Альбиона, практикующих внебрачные связи, за последние десять лет выросло на 50%. То есть примерно 1,5 млн жителей страны имеет соответствующий сексуальный опыт, отмечает Daily Star.
Фото из личного архива Артура Урсо и Луаны Казаки
Артур Урсо и Луана Казаки поделились своей идеей с подписчиками в соцсетях и объяснили, почему людям стоит как можно скорее перенять их опыт.
Это лучшее, что мы сделали для наших отношений и карьеры
Пара зарабатывает около 56 тысяч фунтов (более 5,5 млн рублей) в месяц за счёт продажи подписки на онлайн-сервис OnlyFans. Туда Артур и Луана выкладывают откровенные фото и видео со своим участием.
Фото © CO Press Office
Мы хотели открыть школу свингеров, но потом поняли, что с нашими амбициями речь должна идти о новой религии
Пара считает, что свингерам не стоит прятаться по углам: их увлечение должны уважать так же, как и любое другое. Для этого они хотят освободить своих последователей от "чувства стыда, навязанного обществом".
Фото © CO Press Office
Впрочем, их энтузиазм разделяют далеко не все. Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни поддерживают начинание пары, другие же, напротив, считают, что это признак вырождения нации.
Чего же ждать нашему обществу и нашим будущим поколениям? Мы живём в мире, забытом богом. Самое время для второго пришествия
WOW-news
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