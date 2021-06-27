Пара хотела открыть школу для свингеров, но решила не мелочиться и основать новую религию

Супруги из Британии, зарегистрированные на платформе для свингеров Sexlog, хотят основать свою "церковь", чтобы вовлечь в движение как можно больше последователей. И у них есть все шансы: число семейных пар с Туманного Альбиона, практикующих внебрачные связи, за последние десять лет выросло на 50%. То есть примерно 1,5 млн жителей страны имеет соответствующий сексуальный опыт, отмечает Daily Star.

Фото из личного архива Артура Урсо и Луаны Казаки

Артур Урсо и Луана Казаки поделились своей идеей с подписчиками в соцсетях и объяснили, почему людям стоит как можно скорее перенять их опыт.

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Пара зарабатывает около 56 тысяч фунтов (более 5,5 млн рублей) в месяц за счёт продажи подписки на онлайн-сервис OnlyFans. Туда Артур и Луана выкладывают откровенные фото и видео со своим участием.

Фото © CO Press Office

Мы хотели открыть школу свингеров, но потом поняли, что с нашими амбициями речь должна идти о новой религии Артур Урсо Профессиональный свингер

Пара считает, что свингерам не стоит прятаться по углам: их увлечение должны уважать так же, как и любое другое. Для этого они хотят освободить своих последователей от "чувства стыда, навязанного обществом".

Фото © CO Press Office

Впрочем, их энтузиазм разделяют далеко не все. Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни поддерживают начинание пары, другие же, напротив, считают, что это признак вырождения нации.