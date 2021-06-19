Модель зарабатывает миллионы на OnlyFans, но мужчин пугает тайна, которая скрыта в её мозгах
Кого-то это даже возбуждает, но большинство считает, что так быть не должно.
Модель Кэндис Клосс зарегистрирована на сайте OnlyFans, но у неё есть нечто большее, чем горячая внешность. Девушка состоит в клубе для людей с высоким интеллектом Mensa, и это вызывает у мужчин когнитивный диссонанс, рассказывает Daily Star. По словам Кэндис, никто не верит, что её уровень IQ равен 136, ведь это всего на четыре балла меньше, чем у тех, кого принято называть гениями.
Модель утверждает, что математика и естественные науки в школе давались ей гораздо легче, чем остальным. Правда, она была очень застенчивой девочкой. И до сих пор удивляется тому, что мужчины находят её привлекательной. Чтобы не отпугнуть поклонников, Кэндис старается не раскрывать свою принадлежность к касте интеллектуалов.
Мои близкие друзья в курсе, но их отношение ко мне вряд ли поменяется. А вот незнакомые мужчины очень сильно удивляются, когда узнают об этом. Некоторым это кажется сексуальным, но есть и те, кто думает иначе
Хотя в Mensa не состоит ни один из членов её семьи, Кэндис считает, что её отец — достойный кандидат. Впрочем, родителям девушки было не до вступления в элитные клубы, ведь в своё время она заставила их изрядно поволноваться.
Я изучала психологию и экономику в Массачусетском университете, но в 2011 году ушла оттуда и начала работать в сфере недвижимости. Сначала родители очень сильно переживали из-за этого, но потом поняли, что я нашла себя в бизнесе и счастлива
В прошлом году Кэндис взялась было снова за учёбу, но подруга посоветовала ей зарегистрироваться на портале OnlyFans, куда пользователи выкладывают откровенный контент со своим участием. Перспектива заработать хорошие деньги показалась ей более заманчивой.
Потенциальный доход от OnlyFans намного выше, чем зарплата не только начинающего экономиста, но даже профессионала с многолетним стажем
Теперь модель зарабатывает более 20 тысяч долларов (около полутора миллионов рублей) в месяц. Но главное, что её привлекает в этом бизнесе, — возможность жить и работать где угодно. По словам Кэндис, ежедневные походы в душный офис точно не для неё, а сейчас она счастлива, потому что может обеспечивать себя, свободно путешествуя по миру.
WOW-girls
Тиктокерша появилась в кадре с 24-летним сыном, но фанаты не верят, что такое возможно
сегодня в 10:00
Девушка носит экстремально короткие юбки и топы, наплевав на тех, кто обзывает её "жиробасиной"
сегодня в 07:00
Таюрская показала формы в прозрачном белье, доказав, что её Instagram теперь только для взрослых
вчера в 13:15
Комментариев: 0