35-летняя британская художница Милли Браун является не последней фигурой в современном изобразительном искусстве. Женщина 14 лет пишет картины, однако заговорили о ней по всему миру только в 2014 году, после её совместного проекта с певицей и актрисой Леди Гагой. Но творчество артистки не всем придётся по вкусу — Милли создаёт шедевры при помощи рвоты.

Фото © Instagram / milliebrownworld

На самом деле всё не так страшно, как кажется на первый взгляд. Перед началом работы женщина голодает два дня, чтобы очистить организм, а затем во время написания пьёт соевое молоко с пищевым красителем. После этого Милли искусственно вызывает рвоту и выплёскивает всё на холст. Важно делать перерывы между цветами, чтобы они не смешались внутри и оставались такими же яркими, пишет Foodbeast.

Фото © Instagram / milliebrownworld

Свою самую популярную картину — Nexus Vomitus — художница написала под пение трёх оперных певиц, а затем продала за 2400 долларов (около 173 тыс. рублей). Милли изобрела свой стиль в живописи, который поддержала и эпатажная Леди Гага, однако и против выступило немало звёзд. Например, певица Деми Ловато заявила, что такое творчество может вызвать у фанатов художницы нежелательный интерес к булимии.

Фото © Instagram / milliebrownworld