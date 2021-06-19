Блевать хотела: Художница создаёт картины за тысячи долларов, вызывая цветную рвоту перед холстом
Милли довольно известна в узких кругах своими необычными взглядами на творчество и способы самовыражения.
35-летняя британская художница Милли Браун является не последней фигурой в современном изобразительном искусстве. Женщина 14 лет пишет картины, однако заговорили о ней по всему миру только в 2014 году, после её совместного проекта с певицей и актрисой Леди Гагой. Но творчество артистки не всем придётся по вкусу — Милли создаёт шедевры при помощи рвоты.
На самом деле всё не так страшно, как кажется на первый взгляд. Перед началом работы женщина голодает два дня, чтобы очистить организм, а затем во время написания пьёт соевое молоко с пищевым красителем. После этого Милли искусственно вызывает рвоту и выплёскивает всё на холст. Важно делать перерывы между цветами, чтобы они не смешались внутри и оставались такими же яркими, пишет Foodbeast.
Свою самую популярную картину — Nexus Vomitus — художница написала под пение трёх оперных певиц, а затем продала за 2400 долларов (около 173 тыс. рублей). Милли изобрела свой стиль в живописи, который поддержала и эпатажная Леди Гага, однако и против выступило немало звёзд. Например, певица Деми Ловато заявила, что такое творчество может вызвать у фанатов художницы нежелательный интерес к булимии.
Я использую своё тело, чтобы создать что-то прекрасное. Кажется, меня многие в этом не понимают. Это не имеет никакого отношения к расстройству пищевого поведения. Я хотела, чтобы искусство вырывалось из меня — неподвластное контролю и настоящее
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