Этот гигантский взрыв снял не Кристофер Нолан, который ради эффектного кадра может уничтожить пассажирский самолёт, и даже не Майкл Бэй, который вообще считается специалистом по взрывам в кино. Фильм про Джеймса Бонда "Спектр" от режиссёра Сэма Мендеса попал в Книгу Гиннесса за самый большой постановочный "бабах" в синематографе.

Тонны взрывчатки и один дубль на всё

Кадр из видео © YouTube / James Bond 007

Гигантский взрыв был снят в 2015 году на востоке Марокко. По сценарию на воздух взлетела секретная база суперзлодея Блофельда. Для создания спецэффектов потратили около 33 килограммов взрывчатки и 8500 литров керосина, пишет "007". Это целая пирамида из бочек с горючим. При этом снять сцену удалось с первого дубля. Хотя самая популярная шутка в комментариях к ролику — о том, что оператор мог бы забыть включить камеру.

Видео © Pikabu

Как создавался умный взрыв

Автором самого большого рукотворного взрыва в кино стал опытный постановщик трюков, эксперт по взрывчатым веществам Крис Корбоулд. Ему не впервые доводится работать над спецэффектами к фильмам про Бонда. Он же создал бэтмобиль для фильма "Бэтмен: начало" Кристофера Нолана.

Фото © "Кинопоиск"

Главная сложность взрыва в "Спектре" была в том, чтобы он получился каскадным. То есть было бы недостаточно поджечь тонны горючего. Поэтому взрыв запрограммировали с помощью 300 детонаторов с компьютерными чипами.

Пришлось рассчитывать взрыв до сотых долей секунды, чтобы он произошёл в середине диалога Бонда и его подруги. Актёры и съёмочная группа в момент взрыва находились в 400 метрах от эпицентра. Стоит отметить, что, несмотря на премию Гиннесса, во взрыве всё же была использована компьютерная графика. С её помощью дорисовали разрушающееся здание и немного разлетающийся мусор.

Видео © YouTube / James Bond 007

Премия Книги рекордов Гиннесса была вручена картине в Китае, откуда стартовал плакат. Продюсеры фильма назвали "потрясающим событием" то, что работу Корбоулда оценили по заслугам и признали взрыв величайшим в кино.