Тиктокерша появилась в кадре с 24-летним сыном, но фанаты не верят, что такое возможно
Многие были подписаны на Дженни, считая её типичной юной красоткой, записывающей липсинки и танцы, но никак не мамой за 40.
Серьёзное потрясение испытали 68,3 тысячи подписчиков Дженни из Торонто, Канада, когда она раскрыла свой возраст. Девушка приняла участие во флешмобе мам, которые рано родили, и показала своего сына, которому на днях исполняется 24 года. Парень выглядел как её старший брат и значительно возвышался над ней. И тогда фанаты блогерши поняли, что всё это время ошибались.
Видео © TikTok / jenneelicious
Когда он родился, тебе было –3???
Я думала, это твой парень... Прости, теперь из-за этого я себя ужасно чувствую, фу
Блин, ты выглядишь моложе его...
В последующих роликах тиктокерша призналась, что родила первенца в 18 лет, а сейчас ей 42. Она всегда следила за собой, и это вкупе с её южноамериканскими корнями (Дженни родилась в Гайане) дало прекрасные плоды. К тому же блогерша любит макияж, хотя не скрывает своего настоящего лица — без косметики она появлялась не раз.
Немалую роль в вечно юной внешности Дженни играет и её стиль: блогерша носит обтягивающую и короткую одежду, предпочитая открывать достоинства фигуры в топах, шортах и корсетах. За это ей не раз доставалось от пользователей "Тиктока", особенно если Дженни появлялась в кадре со вторым сыном, который значительно младше брата.
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