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Художник превращает старые жестянки в нечто невероятное, и дело уже дошло до огромного бензовоза

Дэн Роулингс — современный британский художник, но свои работы мужчина создаёт без тюбиков краски и холстов... в классическом понимании. Вместо этого — ржавые дорожные знаки, выброшенные на помойку, старые машины и ещё много такого, что большинство приняло бы за обычный мусор.

27 июня, 14:00

Фото © Instagram / danrawlings64

Дэн Роулингс родился в Уотфорде в 1979 году. Всё детство и юность он провёл в Эссексе, а сейчас живёт и творит в Глостершире, графстве на западе Англии.

Фото © Instagram / danrawlings64

Фото © Instagram / danrawlings64

С первых лет жизни мальчик был окружён людьми, которые постоянно делали что-то своими руками. Так что, повзрослев, он тоже начал творить

Фото © Instagram / danrawlings64

Фото © Instagram / danrawlings64

Поначалу это были исключительно прикладные вещи, но уже скоро мужчина переключился на искусство. Последние десятилетия Дэн творит в уникальной технике

Фото © Instagram / danrawlings64

Фото © Instagram / danrawlings64

Холстами для его работ служит металлолом, а вместо краски — напильники, сварка, скальпели и ещё целая гора других инструментов по работе с железом

Фото © Instagram / danrawlings64

Фото © Instagram / danrawlings64

Сюжет для работ всегда один, да и оригинальным его не назовёшь. Тем не менее в своих "скульптурах" британцу удалось показать вечную тему природы очень свежо

Фото © Instagram / danrawlings64

Фото © Instagram / danrawlings64

Но тут не всё так поверхностно, как может показаться. Роулингс обыгрывает разрушительную силу природы, которую человеку никогда не приспособить под себя. Рано или поздно всё покроется ржавчиной и зеленью

Фото © Instagram / danrawlings64

Фото © Instagram / danrawlings64

Кроме того, иногда в работах британца большую роль играет освещение. При правильном источнике дорожный знак отбрасывает тень, которую не отличить от дерева. Посмотрите сами

Фото © Instagram / danrawlings64

Фото © Instagram / danrawlings64

Последним объектом переработки Дэна стал старый бензовоз. Художник потратил четыре месяца на то, чтобы вырезать из бака кружево деревьев, кустов и веток

Фото © Instagram / danrawlings64

Фото © Instagram / danrawlings64

Теперь автомобиль, который годами лежал на свалке без дела и загрязнял природу, стал произведением искусства. Такая "переработка" — тоже очень в духе времени

Фото © Instagram / danrawlings64

Фото © Instagram / danrawlings64

Все работы британца можно посмотреть на его официальном сайте, а также в инстаграм-профиле danrawlings64

Фото © Instagram / danrawlings64

Фото © Instagram / danrawlings64

Невозможно угадать, действительно ли это рисунки или очередной обман: 10 слишком реалистичных работ

Невозможно угадать, действительно ли это рисунки или очередной обман: 10 слишком реалистичных работ

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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