Художник превращает старые жестянки в нечто невероятное, и дело уже дошло до огромного бензовоза
Дэн Роулингс — современный британский художник, но свои работы мужчина создаёт без тюбиков краски и холстов... в классическом понимании. Вместо этого — ржавые дорожные знаки, выброшенные на помойку, старые машины и ещё много такого, что большинство приняло бы за обычный мусор.
Дэн Роулингс родился в Уотфорде в 1979 году. Всё детство и юность он провёл в Эссексе, а сейчас живёт и творит в Глостершире, графстве на западе Англии.
С первых лет жизни мальчик был окружён людьми, которые постоянно делали что-то своими руками. Так что, повзрослев, он тоже начал творить
Поначалу это были исключительно прикладные вещи, но уже скоро мужчина переключился на искусство. Последние десятилетия Дэн творит в уникальной технике
Холстами для его работ служит металлолом, а вместо краски — напильники, сварка, скальпели и ещё целая гора других инструментов по работе с железом
Сюжет для работ всегда один, да и оригинальным его не назовёшь. Тем не менее в своих "скульптурах" британцу удалось показать вечную тему природы очень свежо
Но тут не всё так поверхностно, как может показаться. Роулингс обыгрывает разрушительную силу природы, которую человеку никогда не приспособить под себя. Рано или поздно всё покроется ржавчиной и зеленью
Кроме того, иногда в работах британца большую роль играет освещение. При правильном источнике дорожный знак отбрасывает тень, которую не отличить от дерева. Посмотрите сами
Последним объектом переработки Дэна стал старый бензовоз. Художник потратил четыре месяца на то, чтобы вырезать из бака кружево деревьев, кустов и веток
Теперь автомобиль, который годами лежал на свалке без дела и загрязнял природу, стал произведением искусства. Такая "переработка" — тоже очень в духе времени
Все работы британца можно посмотреть на его официальном сайте, а также в инстаграм-профиле danrawlings64
WOW-news
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