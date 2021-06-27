Парень нашёл на Google-картах закрытую улицу, жители которой бросили свои дома по загадочной причине
Из теорий — привидения, огромное хищное нечто и... обычный экономический коллапс.
В своём тикток-аккаунте блогер googlemapsfun делится занимательными находками, которые он отыскивает на панорамах и спутниковых снимках Google. Недавно парень "гулял" по виртуальным дорогам штата Пенсильвания и наткнулся на улицу Линкольн-Уэй в Клэртоне. На кадрах 2019 года вход на неё закрыт, о чём предупреждает множество табличек. Но пройти туда можно — стоит в настройках выбрать панорамы десятилетней давности.
Если сейчас улица Линкольн-Уэй больше похожа на опушку леса, в конце нулевых там ещё были ровные линии некогда добротных домов, хоть уже тогда абсолютное большинство из них были заброшены. Ролик googlemapsfun завирусился. За несколько дней его посмотрело больше шести миллионов человек, но у всех был один вопрос: почему с улицы уехали все люди?
Оказывается, у местных жителей даже есть легенда. Согласно "преданию", в районе живут призраки. Также есть версия о том, что там обитает некое существо размером с лошадь, которое пугало людей и крало домашний скот. Конечно, никаких подтверждений этим рассказам нет.
Если вы спросите 10 человек о том, что там произошло, вы получите 10 разных ответов
Клянусь, в Пенсильвании всё подряд населено "призраками"
Официальная же история опустения намного прозаичнее. Считается, что ещё век назад улица была своеобразным "богатым анклавом" афроамериканских общин. Многие жители работали на местном сталелитейном заводе. Но из-за того, что район был очень изолированным, некоторые просто уезжали оттуда и не возвращались. Поэтому цены на недвижимость сильно упали, а оставшиеся жители просто бросали дома, даже не пытаясь их кому-то продать.
Как пишет Yahoo News, последний житель Линкольн-Уэй покинул район в 2012 году. С тех пор район опечатали, чтобы "гости" не покалечились, гуляя по полуразрушенным домам. Но, конечно, искателей приключений пара табличек не останавливает.
WOW-news
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