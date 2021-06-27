Парень нашёл на Google-картах закрытую улицу, жители которой бросили свои дома по загадочной причине

В своём тикток-аккаунте блогер googlemapsfun делится занимательными находками, которые он отыскивает на панорамах и спутниковых снимках Google. Недавно парень "гулял" по виртуальным дорогам штата Пенсильвания и наткнулся на улицу Линкольн-Уэй в Клэртоне. На кадрах 2019 года вход на неё закрыт, о чём предупреждает множество табличек. Но пройти туда можно — стоит в настройках выбрать панорамы десятилетней давности.

Если сейчас улица Линкольн-Уэй больше похожа на опушку леса, в конце нулевых там ещё были ровные линии некогда добротных домов, хоть уже тогда абсолютное большинство из них были заброшены. Ролик googlemapsfun завирусился. За несколько дней его посмотрело больше шести миллионов человек, но у всех был один вопрос: почему с улицы уехали все люди?

Оказывается, у местных жителей даже есть легенда. Согласно "преданию", в районе живут призраки. Также есть версия о том, что там обитает некое существо размером с лошадь, которое пугало людей и крало домашний скот. Конечно, никаких подтверждений этим рассказам нет.