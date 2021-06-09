На картах Google нашли самый мистический город в России, и всему виной панорама с жутким школьником
"Google Карты" помогают своим пользователям не только прокладывать путь из точки А в точку Б. В сервисе уже находили доказательства супружеской неверности и паранормальных явлений. А недавно в картах появилась такая панорама, которая скорее рассмешит, чем заставит поверить в сверхъестественное.
Пользователи Сети обратили внимание на панораму, показывающую Амурский переулок в небольшом городке Вяземском неподалёку от Хабаровска. Антураж полностью передаёт отчаяние русской глубинки: гаражи, разрушенные деревянные заборы и дома, сколоченные из того, что смогли добыть по знакомству. Завершает эту депрессивную картину "мистический" момент. Куда панораму ни крути — весь вид всё равно перекрывает подросток в маске Гая Фокса, растворяющийся в воздухе. Что? Посмотрите сами.
Конечно, автомобиль Google вряд ли когда-нибудь доедет до городка с населением в 12 тысяч человек. Панорама — результат работы пользователя сервиса. Некий •Game Fire• опубликовал её в мае 2021 года. Судя по всему, в кадре именно он. Должно быть, подросток решил "с пользой" потратить время, образовавшееся после окончания учебного года, — ещё одну панораму он снял у озера неподалёку. У работы школьника тут же появились фанаты, ею даже поделились в крупном паблике MDK.
Найден самый мистический город в России
Чтобы стать частью карт Google, не нужно устраиваться на работу к IT-гиганту или быть компьютерным гением. Достаточно скачать приложение "Просмотр улиц", с его помощью сделать панораму необходимого места и там же загрузить её в сервис. Подробная инструкция доступна здесь.
WOW-news
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