Невозможно угадать, действительно ли это рисунки или очередной обман: 10 слишком реалистичных работ
Работы этого художника — иллюстрация фразы "не верь глазам своим". И правда, ведь на первый взгляд творения автора — не рисунки, а самые обычные предметы: банка колы, яблоко или шкурка банана.
На днях пользователь "Твиттера" Shinoo_0215 привлёк внимание соцсети благодаря своим невероятно проработанным рисункам
Взять, к примеру, пакет чипсов и положить его рядом с работой автора. Чтобы понять, что есть что, придётся постараться
Судя по рисункам Шино, он исключительный перфекционист. Каждый штришок в них продуман: от отражений на фольге до реалистичных теней
Парня часто обвиняют в том, что он просто фотографирует обычные предметы и выдаёт это за своё творчество
Поэтому теперь он делится не только результатами, но и каждым этапом процесса создания шедевров
В основном Шино использует цветные карандаши. Но есть и исключения: для отражений света идеально подходит белая гелевая ручка, а для теней — аэрограф с чёрной краской
Этими материалами сложно добиться реалистичности, поэтому парню приходится сидеть над одним объектом по несколько дней
В интервью изданию J-town парень рассказал, что на один только синий пакет чипсов он потратил около 50 часов. Причём большая часть времени ушла именно на то, чтобы правильно отрисовать светотени
Кстати, в качестве своих моделей юноша использует не только неодушевлённые объекты. Часто его героями становятся питомцы, актёры и герои его любимых игр и мультфильмов
WOW-news
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