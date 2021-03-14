Невозможно угадать, действительно ли это рисунки или очередной обман: 10 слишком реалистичных работ

На днях пользователь "Твиттера" Shinoo_0215 привлёк внимание соцсети благодаря своим невероятно проработанным рисункам

Фото © Twitter / Shinoo_0215

Взять, к примеру, пакет чипсов и положить его рядом с работой автора. Чтобы понять, что есть что, придётся постараться

Фото © Twitter / Shinoo_0215

Судя по рисункам Шино, он исключительный перфекционист. Каждый штришок в них продуман: от отражений на фольге до реалистичных теней

Фото © Twitter / Shinoo_0215

Парня часто обвиняют в том, что он просто фотографирует обычные предметы и выдаёт это за своё творчество

Фото © Twitter / Shinoo_0215

Поэтому теперь он делится не только результатами, но и каждым этапом процесса создания шедевров

Фото © Twitter / Shinoo_0215

В основном Шино использует цветные карандаши. Но есть и исключения: для отражений света идеально подходит белая гелевая ручка, а для теней — аэрограф с чёрной краской

Фото © Twitter / Shinoo_0215

Этими материалами сложно добиться реалистичности, поэтому парню приходится сидеть над одним объектом по несколько дней

Фото © Twitter / Shinoo_0215

В интервью изданию J-town парень рассказал, что на один только синий пакет чипсов он потратил около 50 часов. Причём большая часть времени ушла именно на то, чтобы правильно отрисовать светотени

Фото © Twitter / Shinoo_0215

Кстати, в качестве своих моделей юноша использует не только неодушевлённые объекты. Часто его героями становятся питомцы, актёры и герои его любимых игр и мультфильмов

Фото © Twitter / Shinoo_0215

Авторы