Новейшая подлодка "Магадан" вышла в Балтийское море для ходовых испытаний

Новейшая дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) "Магадан" вышла на ходовые испытания, которые пройдут в Балтийском море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Магадан" вышла из Санкт-Петербурга в акваторию Балтийского моря для заводских ходовых испытаний", — говорится в релизе.

Отмечается, что испытания будут проводиться в течение 20 дней. Подлодка "Магадан" была заложена 1 ноября 2019 года, а на воду её спустили 26 марта 2021 года. Она является третьей в серии. Судно обладает почти бесшумным ходом и мощным торпедным и минным вооружением, а также может осуществлять пуски крылатых ракет "Калибр-ПЛ".