Новейшая подлодка "Магадан" вышла в Балтийское море для ходовых испытаний
Субмарина была заложена 1 ноября 2019 года и спущена на воду 26 марта 2021 года. Отмечается, что испытания продлятся 20 дней.
Фото © Минобороны РФ
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) "Магадан" вышла на ходовые испытания, которые пройдут в Балтийском море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Магадан" вышла из Санкт-Петербурга в акваторию Балтийского моря для заводских ходовых испытаний", — говорится в релизе.
Отмечается, что испытания будут проводиться в течение 20 дней. Подлодка "Магадан" была заложена 1 ноября 2019 года, а на воду её спустили 26 марта 2021 года. Она является третьей в серии. Судно обладает почти бесшумным ходом и мощным торпедным и минным вооружением, а также может осуществлять пуски крылатых ракет "Калибр-ПЛ".
Ранее в Минобороны рассказали о неядерных взрывных экспериментах на Новой Земле. В ведомстве подчеркнули, что ни одного ядерного взрыва на полигоне уже более 30 лет произведено не было.
Комментариев: 0