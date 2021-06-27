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В Нижнем Тагиле пьяный ритуальщик перекрыл катафалками вход в бар, куда его не пустили

Инцидент произошёл ранним утром, а убрать автомобили удалось только через несколько часов с помощью правоохранителей. Конфликт попал на видео.

27 июня, 18:26

В Нижнем Тагиле пьяный сотрудник ритуального агентства перекрыл катафалками вход в бар, куда его не пустили. Видео © LIFE

Житель Нижнего Тагила необычным способом отомстил бару, куда его не пустили охранники. Как стало известно Лайфу, пьяный мужчина, одетый в одежду для прогулок в лесу и сланцы, пытался попасть в заведение, представляясь директором ритуального агентства. Однако его должность не впечатлила сотрудников бара, внутрь его не пустили.

Разозлённый "гость" решил воспользоваться своим служебным положением и вызвал к дверям заведения катафалк, который заехал на пешеходную часть дороги и перекрыл вход в здание. Мужчина не смог ответить, чего он пытался добиться данным поступком, а вскоре на подмогу приехал такой же автомобиль.

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При этом сам "директор" на замечания охраны никак не реагировал, а водители ничего не смогли сделать, так как мужчина забрал у них ключи. Тогда сотрудники бара вызвали правоохранителей. Инцидент произошёл около пяти утра, но убрать катафалки удалось только около семи утра.

Чем закончилась эта "ритуальная" история, пока остаётся загадкой.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Приморье пьяный россиянин взбесился из-за проваленного фейсконтроля и поджёг ночной клуб. Сначала обиженный мужчина вернулся к дверям заведения с битой, а позднее — с канистрой бензина. Однако нетрезвый поджигатель забыл о конспирации, его авто попало на камеры. Теперь обиженного тусовщика ищет полиция.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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