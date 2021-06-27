В Нижнем Тагиле пьяный ритуальщик перекрыл катафалками вход в бар, куда его не пустили
Инцидент произошёл ранним утром, а убрать автомобили удалось только через несколько часов с помощью правоохранителей. Конфликт попал на видео.
В Нижнем Тагиле пьяный сотрудник ритуального агентства перекрыл катафалками вход в бар, куда его не пустили. Видео © LIFE
Житель Нижнего Тагила необычным способом отомстил бару, куда его не пустили охранники. Как стало известно Лайфу, пьяный мужчина, одетый в одежду для прогулок в лесу и сланцы, пытался попасть в заведение, представляясь директором ритуального агентства. Однако его должность не впечатлила сотрудников бара, внутрь его не пустили.
Разозлённый "гость" решил воспользоваться своим служебным положением и вызвал к дверям заведения катафалк, который заехал на пешеходную часть дороги и перекрыл вход в здание. Мужчина не смог ответить, чего он пытался добиться данным поступком, а вскоре на подмогу приехал такой же автомобиль.
При этом сам "директор" на замечания охраны никак не реагировал, а водители ничего не смогли сделать, так как мужчина забрал у них ключи. Тогда сотрудники бара вызвали правоохранителей. Инцидент произошёл около пяти утра, но убрать катафалки удалось только около семи утра.
Чем закончилась эта "ритуальная" история, пока остаётся загадкой.
Ранее Лайф рассказывал, что в Приморье пьяный россиянин взбесился из-за проваленного фейсконтроля и поджёг ночной клуб. Сначала обиженный мужчина вернулся к дверям заведения с битой, а позднее — с канистрой бензина. Однако нетрезвый поджигатель забыл о конспирации, его авто попало на камеры. Теперь обиженного тусовщика ищет полиция.
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