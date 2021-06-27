В США испугались удара России по самому слабому месту НАТО
Особое внимание американцы уделили гиперзвуковым ракетам "Кинжал". По словам военного эксперта, они отличаются высокой точностью и манёвренностью.
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Благодаря размещению истребителей МиГ-31К на авиабазе Хмеймим в Сирии у России появилась возможность наносить удары по менее защищённому южному флангу НАТО. Об этом говорится в статье американского военного журнала Military Watch.
В материале отмечается, что российские самолёты обладают высокой выносливостью, а также большой дальностью поражения. Это создаёт идеальные условия для выполнения атак на страны — участницы альянса. Особое внимание автор статьи уделил гиперзвуковым ракетам "Кинжал". По его словам, они отличаются высокой точностью и манёвренностью. У данных ракет, как указал военный эксперт, нет ближайших конкурентов за пределами России.
Ранее сообщалось, что Россия впервые перебросила в Сирию носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К. Это произошло в рамках совместных учений ВМФ и ВКС РФ, которые начались в Средиземном море 25 июня. В Сирии экипажи займутся выполнением учебных задач. Также в манёврах примут участие дальние бомбардировщики Ту-22М3, противолодочные самолёты Ту-142МК и Ил-38, пять кораблей ВМФ России и две подводные лодки.
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