В США испугались удара России по самому слабому месту НАТО

Благодаря размещению истребителей МиГ-31К на авиабазе Хмеймим в Сирии у России появилась возможность наносить удары по менее защищённому южному флангу НАТО. Об этом говорится в статье американского военного журнала Military Watch.



В материале отмечается, что российские самолёты обладают высокой выносливостью, а также большой дальностью поражения. Это создаёт идеальные условия для выполнения атак на страны — участницы альянса. Особое внимание автор статьи уделил гиперзвуковым ракетам "Кинжал". По его словам, они отличаются высокой точностью и манёвренностью. У данных ракет, как указал военный эксперт, нет ближайших конкурентов за пределами России.