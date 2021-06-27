Россияне впервые в истории стали чемпионами Европы по настольному теннису

Российский дуэт Лев Кацман и Максим Гребнев стал победителем чемпионата Европы по настольному теннису, обыграв в финале польско-бельгийский тандем Якуба Дияса и Седрика Нёйтинка.

Встреча завершилась со счётом 12:10, 11:8, 8:11, 11:7. Добавим, что в последний раз представители нашей страны выходили в финал континентального форума в 2011 году, но уступили португальцу Маркушу Фрейташу и хорвату Андрею Гачине.