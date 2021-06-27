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Россияне впервые в истории стали чемпионами Европы по настольному теннису

В последний раз представители нашей страны выходили в финал 10 лет назад, но тогда уступили португальцу и хорвату.

27 июня, 17:34
<p>Кадр из видео YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=8S-zQ3AEhJk&list=RDCMUCppkxNOs8rEuhEyk0GtrfRg&start_radio=1&rv=8S-zQ3AEhJk&t=292" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telesport</a>, ©<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Lev_Katsman.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Wikipedia</a></p>

Кадр из видео YouTube/Telesport, © Wikipedia

Российский дуэт Лев Кацман и Максим Гребнев стал победителем чемпионата Европы по настольному теннису, обыграв в финале польско-бельгийский тандем Якуба Дияса и Седрика Нёйтинка.

Встреча завершилась со счётом 12:10, 11:8, 8:11, 11:7. Добавим, что в последний раз представители нашей страны выходили в финал континентального форума в 2011 году, но уступили португальцу Маркушу Фрейташу и хорвату Андрею Гачине.

Спортсмены из Ленобласти забрали всё золото на чемпионате СЗФО по настольному теннису

Спортсмены из Ленобласти забрали всё золото на чемпионате СЗФО по настольному теннису

Бронзовые медали соревнований этого года завоевали венгры Адам Суди и Нандо Эчеки, а также португальцы Тьягу Аполония и Жоао Монтейру.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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