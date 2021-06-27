Россияне впервые в истории стали чемпионами Европы по настольному теннису
В последний раз представители нашей страны выходили в финал 10 лет назад, но тогда уступили португальцу и хорвату.
Российский дуэт Лев Кацман и Максим Гребнев стал победителем чемпионата Европы по настольному теннису, обыграв в финале польско-бельгийский тандем Якуба Дияса и Седрика Нёйтинка.
Встреча завершилась со счётом 12:10, 11:8, 8:11, 11:7. Добавим, что в последний раз представители нашей страны выходили в финал континентального форума в 2011 году, но уступили португальцу Маркушу Фрейташу и хорвату Андрею Гачине.
Бронзовые медали соревнований этого года завоевали венгры Адам Суди и Нандо Эчеки, а также португальцы Тьягу Аполония и Жоао Монтейру.
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