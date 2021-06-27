Под Саратовом мужчина бросился на помощь тонувшей в реке девочке и погиб вместе с ней

Перед этим он смог направить к берегу одного мальчика, который самостоятельно доплыл до суши. По факту гибели школьницы и мужчины проводится доследственная проверка.