Под Саратовом мужчина бросился на помощь тонувшей в реке девочке и погиб вместе с ней
Перед этим он смог направить к берегу одного мальчика, который самостоятельно доплыл до суши. По факту гибели школьницы и мужчины проводится доследственная проверка.
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В Саратовской области в реке утонули 14-летняя девочка и мужчина, который попытался её спасти. Как сообщили в региональном СУ СК, следователи проводят проверку по факту трагедии.
Инцидент произошёл вечером 27 июня на реке Большой Узень. Среди отдыхающих была 14-летняя школьница, которая приехала вместе с мамой и компанией друзей. Пока взрослые устраивались на пляже, трое детей решили искупаться в водоёме. В какой-то момент их стало уносить сильным течением всё дальше от берега.
"На помощь им бросился 33-летний мужчина из данной компании. Он смог направить к берегу одного мальчика и нырнул за 14-летней девочкой, однако спасти её не смог. Мужчина также утонул", — отметили в СК.
Уточняется, что ещё одна девочка доплыла до берега сама. Тело погибшей очевидцы извлекли самостоятельно, мужчину ещё ищут спасатели.
Ранее Лайф рассказывал, что в озере в Орле утонула десятилетняя девочка. Школьница была на пляже с родителями и отлучилась, чтобы искупаться. Через несколько минут взрослые принялись искать дочку, однако их попытки были тщетны. По факту происшествия прокуратура начала проверку.
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