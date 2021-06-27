НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Под Саратовом мужчина бросился на помощь тонувшей в реке девочке и погиб вместе с ней

Перед этим он смог направить к берегу одного мальчика, который самостоятельно доплыл до суши. По факту гибели школьницы и мужчины проводится доследственная проверка.

27 июня, 17:28
<p>Фото ©<a href="https://sarnovosti.ru/news/v-reke-pod-saratovom-utonula-14-letnyaya-devochka-/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1624814467000" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Регион 64"</a></p>

Фото © "Регион 64"

В Саратовской области в реке утонули 14-летняя девочка и мужчина, который попытался её спасти. Как сообщили в региональном СУ СК, следователи проводят проверку по факту трагедии.

Инцидент произошёл вечером 27 июня на реке Большой Узень. Среди отдыхающих была 14-летняя школьница, которая приехала вместе с мамой и компанией друзей. Пока взрослые устраивались на пляже, трое детей решили искупаться в водоёме. В какой-то момент их стало уносить сильным течением всё дальше от берега.

"На помощь им бросился 33-летний мужчина из данной компании. Он смог направить к берегу одного мальчика и нырнул за 14-летней девочкой, однако спасти её не смог. Мужчина также утонул", — отметили в СК.

В Новой Москве подросток решил искупаться в пруду и утонул

В Новой Москве подросток решил искупаться в пруду и утонул

Уточняется, что ещё одна девочка доплыла до берега сама. Тело погибшей очевидцы извлекли самостоятельно, мужчину ещё ищут спасатели.

Мужчина увидел, как тонет его дочь-подросток, и умер от остановки сердца

Мужчина увидел, как тонет его дочь-подросток, и умер от остановки сердца

Ранее Лайф рассказывал, что в озере в Орле утонула десятилетняя девочка. Школьница была на пляже с родителями и отлучилась, чтобы искупаться. Через несколько минут взрослые принялись искать дочку, однако их попытки были тщетны. По факту происшествия прокуратура начала проверку.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1