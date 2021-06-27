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Салливан назвал важным приоритетом для США переговоры об обмене осуждёнными с РФ

В ближайшее время Москва и Вашингтон продолжат обсуждение этой темы, отметил посол. По его словам, чтобы не превратить дискуссии в публичные, необходимо проводить их "не на виду".

27 июня, 17:09
<p>Джон Салливан. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_(%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:John_J_Sullivan.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Джон Салливан. Фото © Wikipedia

Вашингтон активно работает с Москвой по вопросу осуждённых в России американцев. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан.

"Мы активно работаем в этом направлении, поскольку эта тема является важным приоритетом для президента Байдена и Соединённых Штатов Америки", — сказал дипломат телеканалу "Дождь", отметив, что в ближайшее время страны продолжат обсуждение этой темы.

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По словам Салливана, чтобы не превратить дискуссии в публичные, необходимо проводить их "не на виду".

Напомним, президент России Владимир Путин по итогам переговоров с американским лидером Джо Байденом допустил, что Москва и Вашингтон могут найти "определённые компромиссы" по поводу обмена осуждёнными гражданами.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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