Салливан назвал важным приоритетом для США переговоры об обмене осуждёнными с РФ

В ближайшее время Москва и Вашингтон продолжат обсуждение этой темы, отметил посол. По его словам, чтобы не превратить дискуссии в публичные, необходимо проводить их "не на виду".