Салливан назвал важным приоритетом для США переговоры об обмене осуждёнными с РФ
В ближайшее время Москва и Вашингтон продолжат обсуждение этой темы, отметил посол. По его словам, чтобы не превратить дискуссии в публичные, необходимо проводить их "не на виду".
Джон Салливан. Фото © Wikipedia
Вашингтон активно работает с Москвой по вопросу осуждённых в России американцев. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан.
"Мы активно работаем в этом направлении, поскольку эта тема является важным приоритетом для президента Байдена и Соединённых Штатов Америки", — сказал дипломат телеканалу "Дождь", отметив, что в ближайшее время страны продолжат обсуждение этой темы.
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По словам Салливана, чтобы не превратить дискуссии в публичные, необходимо проводить их "не на виду".
Напомним, президент России Владимир Путин по итогам переговоров с американским лидером Джо Байденом допустил, что Москва и Вашингтон могут найти "определённые компромиссы" по поводу обмена осуждёнными гражданами.
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