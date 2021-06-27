Ещё один российский регион присоединился к обязательной вакцинации некоторых жителей

Главный государственный санитарный врач Хакасии Татьяна Романова подписала постановление об обязательной вакцинации некоторых категорий населения региона в связи с ухудшающейся ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по республике.

"Постановляю: в срок до 31 июля 2021-го организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции, в срок до 31 августа 2021-го — вторым компонентом вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников", — говорится в релизе.

Отмечается, что обязательная вакцинация касается работников сферы медицины, образования, транспорта, служащих, а также сотрудников социальной, сферы обслуживания, услуг, учреждений культуры, досуга и спорта.