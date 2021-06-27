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Ещё один российский регион присоединился к обязательной вакцинации некоторых жителей

Так, до 31 июля граждане, подпадающие под требования, должны привиться первым компонентом вакцины, а до 31 августа — вторым.

27 июня, 17:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Главный государственный санитарный врач Хакасии Татьяна Романова подписала постановление об обязательной вакцинации некоторых категорий населения региона в связи с ухудшающейся ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по республике.

"Постановляю: в срок до 31 июля 2021-го организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции, в срок до 31 августа 2021-го — вторым компонентом вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников", — говорится в релизе.

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Отмечается, что обязательная вакцинация касается работников сферы медицины, образования, транспорта, служащих, а также сотрудников социальной, сферы обслуживания, услуг, учреждений культуры, досуга и спорта.

Ранее Лайф рассказывал, что обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Республике Алтай, Бурятии, Брянской области.

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Напомним, что первым регионом, где ввели подобные меры, стала Москва. Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввели в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Кузбассе, Тверской и Нижегородской областях, в Калининграде, Ненецком автономном округе и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска. При этом в Кремле, комментируя новые меры, подчеркнули, что вакцинация, как и ревакцинация, от коронавируса в России является неизбежной.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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