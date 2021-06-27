У россиян с 30 июня будут требовать ПЦР-тесты при въезде в Грецию

С 30 июня россияне, прибывающие в Грецию, должны будут предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на ковид вне зависимости от вакцинации или её отсутствия. Об этом сообщили в официальной правительственной газете страны, опубликовав совместное министерское решение. Кроме того, туристам будет необходимо сдавать ПЦР-тесты непосредственно на границе.

Постановление вступит в силу с 30 июня, его действие коснётся российских граждан старше 12 лет. Причиной такого шага является необходимость снизить риск распространения коронавируса в стране.

"В частности, в связи с распространением мутации коронавируса "дельта" в РФ с 30 июня 2021 года все путешественники, прибывающие в Грецию из России, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста. Эта мера является обязательной и распространяется на всех туристов из России, независимо от того, вакцинированы они или нет", — указали в пресс-службе Минтуризма Эллады, добавив, что россиян протестируют и по прибытии в островное государство.