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У россиян с 30 июня будут требовать ПЦР-тесты при въезде в Грецию

Нововведение коснётся граждан старше 12 лет из-за необходимости снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

27 июня, 16:30
<p>Фото © Getty Images / Nicolas Economou / NurPhoto</p>

Фото © Getty Images / Nicolas Economou / NurPhoto

С 30 июня россияне, прибывающие в Грецию, должны будут предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на ковид вне зависимости от вакцинации или её отсутствия. Об этом сообщили в официальной правительственной газете страны, опубликовав совместное министерское решение. Кроме того, туристам будет необходимо сдавать ПЦР-тесты непосредственно на границе.

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Постановление вступит в силу с 30 июня, его действие коснётся российских граждан старше 12 лет. Причиной такого шага является необходимость снизить риск распространения коронавируса в стране.

"В частности, в связи с распространением мутации коронавируса "дельта" в РФ с 30 июня 2021 года все путешественники, прибывающие в Грецию из России, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста. Эта мера является обязательной и распространяется на всех туристов из России, независимо от того, вакцинированы они или нет", — указали в пресс-службе Минтуризма Эллады, добавив, что россиян протестируют и по прибытии в островное государство.

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Напомним, Национальный комитет по вакцинации Греции разрешил въезд в страну туристов, привитых российским препаратом от коронавируса "Спутник V". До этого Греция отменила квоту на въезд россиян, а после несколько раз продлевала это решение.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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