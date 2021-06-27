Фитотерапевт назвал необычный продукт, который поможет укрепить иммунитет

Пчелиный хлеб (перга) является настоящей кладезью витаминов, лечебных компонентов, а также микроэлементов. Об этом сообщает турецкое издание Cumhuriyet, ссылаясь на врача Энгина Джелепа, который специализируется на фитотерапии.

"Пчелиный хлеб — это натуральный пробиотический продукт, в состав которого входят бактерии Lactobacillus. Содержит липиды, антиоксиданты, аминокислоты, ферменты, витамины группы A, D, E, K, C, B, а также минералы, такие как магний, железо, селен, цинк, калий, кальций. Наряду с этим содержит около 35% натурального белка", — рассказал медик.

По словам доктора, для сбора перги пчёлы используют цветы растений, а затем насекомые помещают пыльцу в сотовые ячейки. После этого продукт со временем ферментируется и превращается в так называемый пчелиный хлеб.

Эксперт также рассказал о научном исследовании, которое было проведено учёными в 2011 году в Токийском университете. Как отметил Джелеп, в результате было установлено, что перга обладает антибактериальным действием для верхних и нижних дыхательных путей, а также мочевыделительной системы. В свою очередь инженер пищевой промышленности Аслы Элиф Танугур для функционирования пищеварительной системы рекомендует употреблять взрослым по одной десертной ложке перги в день, а детям — по одной чайной.

"Одна из важнейших особенностей перги состоит в том, что это натуральный пробиотик. Пробиотики представляют собой живые микроорганизмы, которые оказывают положительное влияние на микрофлору кишечника и здоровье в целом", — отметил специалист.