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Школьница, забеременевшая в 10 лет, стала самой молодой мамой Великобритании

Ребёнок появился на свет раньше положенного срока. Интересно, что родители девочки до последнего не были в курсе, что их дочь находится в положении.

27 июня, 16:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Забеременевшая в десять лет британка успешно родила малыша и в свои 11 стала самой молодой мамой Великобритании. Об этом сообщает газета The Sun.

По данным издания, новоиспечённая мать и её ребёнок, родившийся немного раньше срока, чувствуют себя хорошо. Сейчас они находятся в больнице под присмотром врачей. Кто отец малыша, не сообщается. Интересно, что родители школьницы до последнего не были в курсе, что скоро станут бабушкой и дедушкой.

"Это стало большим потрясением. Теперь её окружает экспертная помощь. Главное, чтобы у неё с ребёнком всё было хорошо. Есть вопросы, почему её семья не знала", — рассказал изданию близкий друг семьи.

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По словам британских медиков, сейчас наблюдается тенденция к снижению возраста полового созревания у детей. Дело в том, что вес влияет на многие гормоны. Соответственно, половое созревание происходит раньше у тех, кто быстро набирает килограммы в юном возрасте.

Ранее сообщалось, что мировую рекордсменку, которая якобы родила десять детей за раз, насильно положили в психбольницу. Напомним, в начале июня в СМИ появились заголовки о том, что жительница ЮАР поставила рекорд, за раз став мамой сразу десяти детей. С родов прошло более двух недель, но потомство так никто и не видел.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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