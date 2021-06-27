Школьница, забеременевшая в 10 лет, стала самой молодой мамой Великобритании

Забеременевшая в десять лет британка успешно родила малыша и в свои 11 стала самой молодой мамой Великобритании. Об этом сообщает газета The Sun.

По данным издания, новоиспечённая мать и её ребёнок, родившийся немного раньше срока, чувствуют себя хорошо. Сейчас они находятся в больнице под присмотром врачей. Кто отец малыша, не сообщается. Интересно, что родители школьницы до последнего не были в курсе, что скоро станут бабушкой и дедушкой.

"Это стало большим потрясением. Теперь её окружает экспертная помощь. Главное, чтобы у неё с ребёнком всё было хорошо. Есть вопросы, почему её семья не знала", — рассказал изданию близкий друг семьи.

По словам британских медиков, сейчас наблюдается тенденция к снижению возраста полового созревания у детей. Дело в том, что вес влияет на многие гормоны. Соответственно, половое созревание происходит раньше у тех, кто быстро набирает килограммы в юном возрасте.