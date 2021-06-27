Школьница, забеременевшая в 10 лет, стала самой молодой мамой Великобритании
Ребёнок появился на свет раньше положенного срока. Интересно, что родители девочки до последнего не были в курсе, что их дочь находится в положении.
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Забеременевшая в десять лет британка успешно родила малыша и в свои 11 стала самой молодой мамой Великобритании. Об этом сообщает газета The Sun.
По данным издания, новоиспечённая мать и её ребёнок, родившийся немного раньше срока, чувствуют себя хорошо. Сейчас они находятся в больнице под присмотром врачей. Кто отец малыша, не сообщается. Интересно, что родители школьницы до последнего не были в курсе, что скоро станут бабушкой и дедушкой.
"Это стало большим потрясением. Теперь её окружает экспертная помощь. Главное, чтобы у неё с ребёнком всё было хорошо. Есть вопросы, почему её семья не знала", — рассказал изданию близкий друг семьи.
По словам британских медиков, сейчас наблюдается тенденция к снижению возраста полового созревания у детей. Дело в том, что вес влияет на многие гормоны. Соответственно, половое созревание происходит раньше у тех, кто быстро набирает килограммы в юном возрасте.
Ранее сообщалось, что мировую рекордсменку, которая якобы родила десять детей за раз, насильно положили в психбольницу. Напомним, в начале июня в СМИ появились заголовки о том, что жительница ЮАР поставила рекорд, за раз став мамой сразу десяти детей. С родов прошло более двух недель, но потомство так никто и не видел.
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