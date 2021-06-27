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Жертвами разрушительного торнадо в Чехии стали шесть человек

В больнице города Брно умерла двухлетняя девочка. Ущерб, нанесённый стихией, оценивается в 471 миллион евро.

27 июня, 17:00
<p>Фото © Getty Images / Jana Cavojska / SOPA Images / LightRocke</p>

Фото © Getty Images / Jana Cavojska / SOPA Images / LightRocke

В Чехии шесть человек стали жертвами торнадо, пронёсшегося по юго-востоку республики 24 июня. Об этом сообщило Чешское радио.

Как уточняется, днём 27 июня в больнице города Брно умерла двухлетняя девочка. Соболезнования родителям выразили президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш.

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В результате торнадо в Южноморавском крае было повреждено 1200 жилых домов, более 70 из них не подлежат восстановлению. Общий ущерб составил около 471 миллиона евро.

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Напомним, что торнадо затронул семь населённых пунктов Южноморавского края.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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