Жертвами разрушительного торнадо в Чехии стали шесть человек

В Чехии шесть человек стали жертвами торнадо, пронёсшегося по юго-востоку республики 24 июня. Об этом сообщило Чешское радио.

Как уточняется, днём 27 июня в больнице города Брно умерла двухлетняя девочка. Соболезнования родителям выразили президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш.