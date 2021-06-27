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Водитель скорой погиб после жёсткого столкновения с легковушкой и КамАЗом под Самарой

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что автомобиль медиков, не уступив дорогу иномарке, попытался проехать на красный сигнал светофора. По факту происшествия прокуратура организовала проверку.

27 июня, 16:49

Фото © Соцсети

Водитель скорой погиб после жёсткого столкновения с легковушкой и КамАЗом под Самарой. Видео © Соцсети

В Самарской области машина скорой помощи попала в ДТП, столкнувшись с КамАЗом и легковым автомобилем "Шкода". Как сообщили в региональном ГУ МВД, в результате происшествия погиб водитель скорой, ещё пять человек госпитализированы с различными травмами.

Авария произошла сегодня около четырёх часов дня в городе Отрадный. По предварительным данным, водитель скорой помощи, не уступив дорогу легковому автомобилю, попытался проехать на красный сигнал светофора. В результате произошло жёсткое столкновение. От удара медицинский автомобиль отбросило на стоящий на перекрёстке КамАЗ, скорая перевернулась. Судя по опубликованным в соцсетях видео, после аварии произошло ещё и возгорание.

  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

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"На место происшествия для координации действий правоохранительных и контролирующих органов выехал прокурор Отрадного Вадим Лошкарёв. Организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения", — сообщили в прокуратуре.

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Ранее Лайф рассказывал, что два ребёнка и один взрослый погибли в страшном ДТП на трассе под Самарой. Ещё семь человек, в том числе один несовершеннолетний, госпитализированы. По факту происшествия проводится проверка.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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