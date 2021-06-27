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В СБУ объяснили, почему попросили Минкульт Украины исключить Киркорова из чёрного списка

Ранее Министерство убрало короля российской эстрады из перечня лиц, угрожающих безопасности Незалежной. Певец числился в нём всего три дня.

27 июня, 17:11
<p>Филипп Киркоров. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CN776V9BPML/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fkirkorov</a></p>

Филипп Киркоров. Фото © Instagram / fkirkorov

Служба безопасности Украины попросила об исключении российского певца Филиппа Киркорова из чёрного списка из-за судебных прецедентов, по которым спецслужба должна провести дополнительную проверку. Об этом заявили в пресс-службе СБУ, передаёт "РБК-Украина".

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для страны. Сегодня в ведомстве сообщили, что артиста исключили из чёрного списка в связи с новым обращением СБУ.

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"В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики от 24 июня, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной обработке по данному вопросу", — сказано в релизе пресс-службы СБУ.

Как ранее писал Лайф, украинский Минкульт исключил российского певца Филиппа Киркорова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для государства. Артист числился в перечне всего трое суток. К слову, на сегодняшний день в реестре указаны фамилии 200 деятелей культуры. Некоторые из них, например Иосиф Кобзон и Валентин Гафт, уже умерли.

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Напомним, что в перечень лиц, представляющих угрозу безопасности Незалежной, короля российской эстрады внесли 22 июня. Этого требовала Служба безопасности Украины. Причины такого решения не уточнялись.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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