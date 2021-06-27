В СБУ объяснили, почему попросили Минкульт Украины исключить Киркорова из чёрного списка

Служба безопасности Украины попросила об исключении российского певца Филиппа Киркорова из чёрного списка из-за судебных прецедентов, по которым спецслужба должна провести дополнительную проверку. Об этом заявили в пресс-службе СБУ, передаёт "РБК-Украина".

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для страны. Сегодня в ведомстве сообщили, что артиста исключили из чёрного списка в связи с новым обращением СБУ.

"В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики от 24 июня, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной обработке по данному вопросу", — сказано в релизе пресс-службы СБУ.

Как ранее писал Лайф, украинский Минкульт исключил российского певца Филиппа Киркорова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для государства. Артист числился в перечне всего трое суток. К слову, на сегодняшний день в реестре указаны фамилии 200 деятелей культуры. Некоторые из них, например Иосиф Кобзон и Валентин Гафт, уже умерли.