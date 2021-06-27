Карпин заявил, что "абсолютно не хочет" становиться тренером сборной России

"Хочу ли в сборную России? Нет. Ну а зачем? У меня контракт с "Ростовом". Всё. Мы работаем, готовимся к сезону. Сборная здесь при чём? Это раз. Во-вторых, у сборной есть тренер. Это пока? Пока есть, значит, он есть. Туда абсолютно не хочу", — заявил Карпин в эфире ютуб-канала "Коммент.Шоу".