Карпин заявил, что "абсолютно не хочет" становиться тренером сборной России
После провального чемпионата Европы общественность потребовала отставки нынешнего наставника команды Станислава Черчесова.
Фото © ФК "Ростов"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что не хочет занимать аналогичный пост в сборной России.
"Хочу ли в сборную России? Нет. Ну а зачем? У меня контракт с "Ростовом". Всё. Мы работаем, готовимся к сезону. Сборная здесь при чём? Это раз. Во-вторых, у сборной есть тренер. Это пока? Пока есть, значит, он есть. Туда абсолютно не хочу", — заявил Карпин в эфире ютуб-канала "Коммент.Шоу".
Тяжёлая работа за 2,5 миллиона евро: Кто может заменить Черчесова после позора сборной России на Евро-2020
Напомним, после провального результата на Евро-2020 общественность начала требовать отставки нынешнего главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова.
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