Названо имя победителя розыгрыша квартиры среди привитых от коронавируса в Подмосковье

В Подмосковье провели розыгрыш трёхкомнатной квартиры в серпуховском ЖК "Новая Пролетарка". Его участниками стали граждане, которые в период с 15 по 25 июня сделали первую прививку от коронавируса. Имя победителя назвал телеканал "360".

Квартиру выиграл Виктор Петрович Ш. Отмечается, что номер победителя определялся не генератором случайных чисел — его по частям собирали в ходе нескольких розыгрышей. Так, первые цифры стали известны благодаря запущенным детьми бумажным самолётикам, второй номер выбрала собака, третье число помог определить аттракцион на силу удара, четвёртое выбрали с помощью рулетки и рулона обоев. Последняя же цифра была спрятана в одном из десяти шариков.

Как уточняет телеканал, в конкурсе могли принять участие россияне, сделавшие первую прививку от ковида с 15 по 25 июня. На кону стояла трёхкомнатная квартира общей площадью 74,9 кв. м в жилом комплексе "Новая Пролетарка" в городском округе Серпухов. Дом расположен на границе заповедника, а рядом с ним — сосновый лес и река Нара.

Между тем заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что среди привитых жителей в Подмосковье скоро разыграют ещё одну квартиру.

"С учётом такого роста заинтересованности в конце июня мы разыграем ещё одну квартиру в ближнем Подмосковье — в 15 километрах от МКАД. Про округ скажем позже", — пояснила Стригункова.