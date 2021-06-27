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Премьер-министр Люксембурга заразился ковидом

Глава кабмина проведёт десять дней в изоляции, при этом продолжит исполнять свои обязанности.

27 июня, 17:41
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9A%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B5" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает RTL Today.

Глава правительства отправится на 10-дневную самоизоляцию, однако продолжит работать. Сообщается, что у Беттеля инфекция протекает в лёгкой форме — с невысокой температурой и небольшой головной болью.

Ранее политику ввели первую дозу вакцины разработки AstraZeneca. Второй он должен был привиться на следующей неделе, но после саммита ЕС получил положительный тест на коронавирус. Никто из лидеров европейских стран не контактировал с премьер-министром.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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