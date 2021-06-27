Одним из ключевых стал эпизод во втором тайме, когда российский арбитр Сергей Карасёв показал красную карточку защитнику "оранжевых" Маттейсу де Лигту. После этого чехи усилили давление на ворота Стекеленбурга, которое вылилось в два мяча. Сначала Холеш замкнул прекрасную передачу партнёра на дальней штанге, а чуть позже Патрик Шик поставил точку в матче. Добавим, что в составе обеих сборных по ходу матча на поле вышли представители РПЛ — Квинси Промес и Алекс Крас из "Спартака".