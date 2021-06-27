Матч с российским следом: Сборная Чехии в большинстве сенсационно обыграла Нидерланды и вышла в 1/4 Евро-2020
Одним из ключевых стал эпизод с удалением защитника "оранжевых" Маттейса де Лигта. Обслуживала матч бригада арбитров из РФ.
Фото © Twitter / UEFA EURO 2020
Сборная Чехии стала третьим четвертьфиналистом Евро-2020, обыграв в Будапеште команду Нидерландов со счётом 2:0.
Одним из ключевых стал эпизод во втором тайме, когда российский арбитр Сергей Карасёв показал красную карточку защитнику "оранжевых" Маттейсу де Лигту. После этого чехи усилили давление на ворота Стекеленбурга, которое вылилось в два мяча. Сначала Холеш замкнул прекрасную передачу партнёра на дальней штанге, а чуть позже Патрик Шик поставил точку в матче. Добавим, что в составе обеих сборных по ходу матча на поле вышли представители РПЛ — Квинси Промес и Алекс Крас из "Спартака".
Теперь сборную Чехии ждёт матч с "обидчиком" нашей команды — Данией. Встреча состоится 3 июля на Олимпийском стадионе в Баку.
Футбол. Евро-2020
1/8 финала
Нидерланды — Чехия — 0:2
Голы: Холеш 68' (1:0), Шик 80' (2:0).
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