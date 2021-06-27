Тема зарплат для российского футбола становится актуальна после каждого провала сборной на крупном турнире. Болельщики уже давно привыкли, что если национальная команда проигрывает, то, значит, винить нужно именно большие оклады наших игроков. После Евро-2020 к стройным рядам фанатов примкнули и спортсмены, которых такое положение дел обижает.

Почему футболисты получают больше остальных?

Важно понимать, что футболисты не только в России, но и в Европе действительно получают неплохо. Однако речь идёт о топовых игроках или же командах. Если вы взглянете чуть глубже в российский футбол, то не увидите там настолько огромных и раздутых контрактов.

Причиной больших окладов является коммерческая успешность футбола. И это действительно так. Регулярные трансляции на ТВ, спонсорские контракты, реклама и многое другое говорят именно об этом. Да и внимания к футболу гораздо больше, чем к разным циклическим видам спорта. Конкурировать может разве что хоккей или же в особые дни биатлон. Но уж точно не по уровню зарплат.

Другое дело, что топовые российские игроки получают порой просто астрономические зарплаты, которые не готовы перебить европейские клубы. К примеру, Артём Дзюба получает в "Зените" четыре миллиона евро в год, а Георгий Джикия хочет по новому контракту получать три. Для целого ряда европейских клубов это заоблачные суммы.

Спарринг с боксёрами и возмущения олимпийской чемпионки

Представители других видов спорта на фоне этого, кажется, окончательно устали молчать. Они и рады бы не лезть в карман к звёздам нашего футбола, но не получается. Ведь стараются вроде все, пашут, тренируются, но у одних есть награды и медали, а у других — только 1:4 от Дании. Одной из первых не выдержала гандболистка Владлена Бобровникова.

— Пошла после допинг-теста на завтрак. Там была сборная по боксу. Услышала, как Саадат Далгатова с тренером начали обсуждать вопрос огромных зарплат футболистов. И не сдержалась, тоже присоединилась к их разговору. Они также были в шоке от сумм, получаемых футболистами! Чтоб вы понимали, футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю — за всю свою жизнь (тавтология сюда прям просится), сколько человек за месяц", — написала спортсменка в своём инстаграме.

Оказалось, что не одна Бобровникова такая, кому надоело смотреть на поражения наших высокооплачиваемых звёзд футбола. Поддержал такое же течение мыслей и теннисист Марат Сафин. К слову, представитель не самого бедного вида спорта.

— Тем более зарплаты у нас как в Европе, а уровень другой. От этого тоже голова немного страдает. Когда за "жигули" мы платим как за "мерседес", "жигуль" начинает думать, что он автомобиль премиального класса. Отсюда проблемы с мотивацией, растёт самомнение. Всё же хорошо: зарплата три-четыре миллиона евро в год, к чему стремиться? Кого обыгрывать? Зачем? — написал Сафин в колонке для Sport24.

А вот Евгений Плющенко пошёл чуть дальше и предложил часть средств, которые вкладываются в футбол, отдать на развитие фигурного катания, которое сейчас на подъёме. По его словам, это точно поможет нашим мастерам льда и коньков быть всегда на пьедестале.

В Федерации бокса России решили от слов перейти к делу и пригласили наших футболистов на совместную тренировку. Дескать, глаза у игроков сборной не горят — значит, надо это исправить да объяснить.

— Сборная России по боксу хотела бы объяснить, что значит любить страну и биться за неё. Ведь боксёр выходит в ринг без единого рубля и готов умереть за свою страну. А у футболистов такого нет, они думают о деньгах. Футболисты поучатся, как держать удар, — заявил Ura.ru генеральный секретарь федерации Кирилл Щекутьев.

Правда, чуть раньше в сборной России заявили, что вопросов по самоотдаче или же "горящим глазам" игроков нашей команды по ходу турнира не возникало. Ребята, по их словам, сделали действительно на этом турнире всё, что могли.