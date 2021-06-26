В Волгограде пьяная автоледи надавала пощёчин остановившему её инспектору ДПС

В Волгограде конфликт между сотрудником ДПС и пьяной автоледи закончился тем, что 41-летняя женщина напала на правоохранителя и надавала ему пощёчин. Об этом сообщает портал V1.RU.

Отмечается, что инцидент произошёл в три часа ночи 26 июня. Волгоградка решила применить физическую силу прямо в патрульной машине, куда её пригласили для оформления документов. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются следователи Тракторозаводского района. Предварительно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По данным следствия, автоледи в процессе беседы не согласилась с решением служителей закона об отстранении от управления автомобилем. Это и привело к конфликту, в ходе которого женщина отвесила сотруднику ДПС две пощёчины. Инспектора после произошедшего направили к медикам. Отмечается, что по результатам экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

В региональном управлении МВД РФ, в свою очередь, сообщили, что также проводят проверку случившегося, устанавливаются все обстоятельства.