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В Волгограде пьяная автоледи надавала пощёчин остановившему её инспектору ДПС

Таким образом женщина выразила своё несогласие с решением правоохранителей отстранить её от управления машиной. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются следователи.

26 июня, 17:06

Фото © Shutterstock

В Волгограде конфликт между сотрудником ДПС и пьяной автоледи закончился тем, что 41-летняя женщина напала на правоохранителя и надавала ему пощёчин. Об этом сообщает портал V1.RU.

Отмечается, что инцидент произошёл в три часа ночи 26 июня. Волгоградка решила применить физическую силу прямо в патрульной машине, куда её пригласили для оформления документов. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются следователи Тракторозаводского района. Предварительно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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По данным следствия, автоледи в процессе беседы не согласилась с решением служителей закона об отстранении от управления автомобилем. Это и привело к конфликту, в ходе которого женщина отвесила сотруднику ДПС две пощёчины. Инспектора после произошедшего направили к медикам. Отмечается, что по результатам экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

В региональном управлении МВД РФ, в свою очередь, сообщили, что также проводят проверку случившегося, устанавливаются все обстоятельства.

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Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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