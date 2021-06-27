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Две осуждённые погибли в ивановской колонии при прочистке канализационного колодца

Возбуждено уголовное дело. В следствии не исключают, что сотрудники пенитенциарного учреждения нарушили должностные инструкции.

27 июня, 18:42
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Ивановской области две осуждённые женщины погибли, выполняя трудовые обязанности на территории ФКУ ИК-3 ГУ ФСИН России. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По версии следствия, заключённые отравились неизвестным веществом на работах по очистке канализационных каналов колодца. Две женщины скончались на месте, а другая осуждённая вместе со старшим инструктором-кинологом попала в больницу.

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"Вследствие выделения в канализационном колодце неустановленного вещества осуждённые, а также пытавшиеся им помочь выбраться из колодца ещё одна осуждённая и старший инструктор-кинолог отдела охраны отравились неизвестным веществом. Двое осуждённых скончались на месте, а двое других лиц, оказавших им помощь, госпитализированы", — отметили в СК.

Возбуждено уголовное дело о халатности. Отмечается, что к гибели женщин могло привести ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками колонии. Проводятся следственные и процессуальные мероприятия.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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