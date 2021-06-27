Посольство США в РФ ограничит предоставление консульских услуг с 1 августа
Как пояснил руководитель дипмиссии, это связано с нехваткой персонала. Под вопросом остаётся ситуация с визами для россиян.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Посольство США в Москве с августа не сможет предоставлять консульские услуги в полном объёме. Американский посол в РФ Джон Салливан заявил, что проблемы в работе дипмиссии намерен обсудить с замглавы МИД России Сергеем Рябковым на следующей неделе.
"После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, нуждаются и американцы, и россияне", — указал дипломат в беседе с телеканалом "Дождь".
Ситуация с визами также пока остаётся под вопросом, в данный момент идёт двустороннее взаимодействие по этому вопросу, отметил Салливан.
Ранее Лайф писал, что со своей стороны Россия направила американским коллегам предложения по итогам переговоров Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве и в самое ближайшее время будет начат диалог по визовым проблемам. Посол США Салливан вернулся в Москву и возобновил работу. Глава американской дипмиссии в РФ напомнил об обязанности двух стран ответственно выстраивать отношения.
Напомним, российский посол Анатолий Антонов 21 июня вернулся на рабочее место в Вашингтоне. Его отъезд для консультаций случился 21 марта после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. Джон Салливан покинул Россию 22 апреля. Это случилось после того, как МИД РФ объявил ответные меры на санкции США. По результатам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве российский лидер Владимир Путин заявил, что стороны пришли к решению вернуть своих послов.
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