Посольство США в РФ ограничит предоставление консульских услуг с 1 августа

Посольство США в Москве с августа не сможет предоставлять консульские услуги в полном объёме. Американский посол в РФ Джон Салливан заявил, что проблемы в работе дипмиссии намерен обсудить с замглавы МИД России Сергеем Рябковым на следующей неделе.

"После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, нуждаются и американцы, и россияне", — указал дипломат в беседе с телеканалом "Дождь".

Ситуация с визами также пока остаётся под вопросом, в данный момент идёт двустороннее взаимодействие по этому вопросу, отметил Салливан.