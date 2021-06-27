Салливан надеется на нормализацию работы диппредставительств США в РФ

Дипломат выразил надежду на то, что такой шаг удастся осуществить, учитывая прошедший саммит глав двух государств Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Он напомнил о полноценном функционировании дипломатических представительств США несколько лет назад.

"В наших взаимных интересах иметь две стабильные дипломатические платформы в столицах и городах наших стран. Мы собираемся серьёзно работать с нашими коллегами, с моими друзьями в Министерстве иностранных дел [РФ], чтобы создать почву для нашего дипломатического присутствия в России, а также, я на это надеюсь, чтобы вновь воссоздать дипломатические представительства, которые были у нас не так много лет назад", — объяснил Салливан.