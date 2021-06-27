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Салливан надеется на нормализацию работы диппредставительств США в РФ

Американский посол настроен на серьёзное сотрудничество с "друзьями в МИД РФ". На днях дипломат встретится с замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергеем Рябковым.

27 июня, 18:58
<p>Фото © Getty Images / Alex Wong</p>

Фото © Getty Images / Alex Wong

Вашингтон и Москва будут работать для воссоздания американских дипломатических представительств на территории РФ. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Дождь" посол США в России Джон Салливан.

Дипломат выразил надежду на то, что такой шаг удастся осуществить, учитывая прошедший саммит глав двух государств Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Он напомнил о полноценном функционировании дипломатических представительств США несколько лет назад.

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"В наших взаимных интересах иметь две стабильные дипломатические платформы в столицах и городах наших стран. Мы собираемся серьёзно работать с нашими коллегами, с моими друзьями в Министерстве иностранных дел [РФ], чтобы создать почву для нашего дипломатического присутствия в России, а также, я на это надеюсь, чтобы вновь воссоздать дипломатические представительства, которые были у нас не так много лет назад", — объяснил Салливан.

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Ранее Джон Салливан заявил, что Вашингтон активно работает с Москвой по вопросу осуждённых в России американцев.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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