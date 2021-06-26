Россия внимательно отнесётся к сигналам от посла США, заявил Рябков

Сигналы, которые передаст посол США в РФ Джон Салливан, будут внимательно изучены российской стороной. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

"Я не знаю, что он привёз из Вашингтона. Мы будем готовы со всем вниманием, со всей ответственностью подойти к сигналам, которые он нам передаст, исходя из тех указаний, инструкций, которые ему, предполагаю, были даны в ходе его завершившегося пребывания в Вашингтоне", — рассказал Рябков.

По словам дипломата, на предстоящей встрече с американцами планируется обсудить ряд насущных вопросов двусторонних отношений. В частности, стороны затронут темы функционирования загранучреждений, виз и кибербезопасности. Москва также готова вести предметный диалог по теме борьбы с терроризмом и контроля над вооружениями в расширенном составе, с участием других стран.