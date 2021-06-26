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Россия внимательно отнесётся к сигналам от посла США, заявил Рябков

На встрече дипломатов МИД РФ и американского посольства планируется обсудить вопросы кибербезопасности, виз и другие темы.

26 июня, 08:39

Фото © wikipedia

Сигналы, которые передаст посол США в РФ Джон Салливан, будут внимательно изучены российской стороной. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

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"Я не знаю, что он привёз из Вашингтона. Мы будем готовы со всем вниманием, со всей ответственностью подойти к сигналам, которые он нам передаст, исходя из тех указаний, инструкций, которые ему, предполагаю, были даны в ходе его завершившегося пребывания в Вашингтоне", — рассказал Рябков.

По словам дипломата, на предстоящей встрече с американцами планируется обсудить ряд насущных вопросов двусторонних отношений. В частности, стороны затронут темы функционирования загранучреждений, виз и кибербезопасности. Москва также готова вести предметный диалог по теме борьбы с терроризмом и контроля над вооружениями в расширенном составе, с участием других стран.

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Сергей Рябков ранее озвучил условия подключения США к переговорам по Донбассу. Главное, это если американские власти смогут повлиять на Киев для выполнения Минских соглашений.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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