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МИД заявил о готовности России предметно обсудить с США контртеррористические задачи

Москва и Вашингтон ранее в этой сфере проводили переговоры, отметил замглавы ведомства Сергей Рябков. Однако, по его словам, американская сторона прекратила дискуссию "под надуманными политическими предлогами".

26 июня, 07:59
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселев Сергей</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселев Сергей

Россия готова вернуться к предметному обсуждению контртеррористических задач с Соединёнными Штатами. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Несмотря на разного рода вызовы в виде пандемии, ситуации, связанной с инициативами США в области противодействия изменениям климата, и множество других вопросов, которые сегодня, как я понимаю, привлекают основное внимание администрации в Вашингтоне, контртеррористические задачи остаются в центре и в приоритете. Мы готовы к ним вернуться", — передаёт ТАСС слова дипломата.

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Замглавы МИД: Россия будет защищать свои границы всеми средствами, включая военные

Москва и Вашингтон ранее в этой сфере проводили переговоры, отметил Рябков. Однако, по его словам, американская сторона прекратила обсуждения "под надуманными политическими предлогами". В МИД РФ рассчитывают, что власти США всё-таки в ближайшее время вернутся к переговорам с РФ. Как подчеркнул дипломат, это стало бы важным вкладом не только в укрепление стабильности на международной арене, но и в нормализацию отношений между нашими странами.

Москва также рассчитывает на масштабный и полноформатный диалог с Вашингтоном в сфере кибербезопасности, добавил Рябков.

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Ранее замглавы МИД РФ назвал условия подключения США к переговорам по Донбассу. По его словам, Вашингтон может быть привлечён к урегулированию, если действительно будет уверен, что повлияет на Киев для соблюдения Минских соглашений.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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