МИД заявил о готовности России предметно обсудить с США контртеррористические задачи

Россия готова вернуться к предметному обсуждению контртеррористических задач с Соединёнными Штатами. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Несмотря на разного рода вызовы в виде пандемии, ситуации, связанной с инициативами США в области противодействия изменениям климата, и множество других вопросов, которые сегодня, как я понимаю, привлекают основное внимание администрации в Вашингтоне, контртеррористические задачи остаются в центре и в приоритете. Мы готовы к ним вернуться", — передаёт ТАСС слова дипломата.

Москва и Вашингтон ранее в этой сфере проводили переговоры, отметил Рябков. Однако, по его словам, американская сторона прекратила обсуждения "под надуманными политическими предлогами". В МИД РФ рассчитывают, что власти США всё-таки в ближайшее время вернутся к переговорам с РФ. Как подчеркнул дипломат, это стало бы важным вкладом не только в укрепление стабильности на международной арене, но и в нормализацию отношений между нашими странами.

Москва также рассчитывает на масштабный и полноформатный диалог с Вашингтоном в сфере кибербезопасности, добавил Рябков.