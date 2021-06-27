Врач рассказала о правилах занятий спортом в жару

Самочувствие — главный критерий, который сигнализирует о том, как проводить тренировку в жаркую погоду. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Важно помнить, что нельзя заниматься спортом на открытом солнце — можно не только обгореть, но и перегреться.

"‎Лучше заниматься спортом либо в утренние часы, либо перед закатом или совсем вечером — позже заката солнца. Не в жаркие часы суток. Главный тут критерий — самочувствие", — отмечает врач.

Надежда Чернышова предупреждает, что при быстрой потере сил или головной боли лучше прекратить занятия спортом. В таком случае следует расположиться в тени, отдышаться, выпить больше воды. Интенсивность тренировок необходимо снизить, учитывая погодные условия.