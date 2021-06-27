Врач рассказала о правилах занятий спортом в жару
Специалист призвала не заниматься на открытом солнце и прислушиваться к своему организму.
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Самочувствие — главный критерий, который сигнализирует о том, как проводить тренировку в жаркую погоду. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Важно помнить, что нельзя заниматься спортом на открытом солнце — можно не только обгореть, но и перегреться.
"Лучше заниматься спортом либо в утренние часы, либо перед закатом или совсем вечером — позже заката солнца. Не в жаркие часы суток. Главный тут критерий — самочувствие", — отмечает врач.
Надежда Чернышова предупреждает, что при быстрой потере сил или головной боли лучше прекратить занятия спортом. В таком случае следует расположиться в тени, отдышаться, выпить больше воды. Интенсивность тренировок необходимо снизить, учитывая погодные условия.
Ранее диетолог рассказала, как обезопасить себя от проблем со здоровьем в жару. По словам медика, в первую очередь необходимо соблюдать нормы употребления чая и кофе. А жажду утолять только чистой водой.
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