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Врач рассказала о правилах занятий спортом в жару

Специалист призвала не заниматься на открытом солнце и прислушиваться к своему организму.

27 июня, 18:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Самочувствие — главный критерий, который сигнализирует о том, как проводить тренировку в жаркую погоду. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Важно помнить, что нельзя заниматься спортом на открытом солнце — можно не только обгореть, но и перегреться.

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"‎Лучше заниматься спортом либо в утренние часы, либо перед закатом или совсем вечером — позже заката солнца. Не в жаркие часы суток. Главный тут критерий — самочувствие", — отмечает врач.

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Надежда Чернышова предупреждает, что при быстрой потере сил или головной боли лучше прекратить занятия спортом. В таком случае следует расположиться в тени, отдышаться, выпить больше воды. Интенсивность тренировок необходимо снизить, учитывая погодные условия.

Ранее диетолог рассказала, как обезопасить себя от проблем со здоровьем в жару. По словам медика, в первую очередь необходимо соблюдать нормы употребления чая и кофе. А жажду утолять только чистой водой.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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