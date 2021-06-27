Горе-папаша из Смоленской области задержан за истязания полугодовалой дочери. Видео © VK / v_smolenske

В Смоленской области 33-летний мужчина систематически истязал свою полугодовалую дочь из-за её громкого плача. Об этом сообщили в СУ СК России по региону. Кадры издевательств, снятые мамой малышки, разлетелись по Сети. На записи горе-папаша нервно трясёт дочь вниз головой, словно куклу, а кроха от этого кричит ещё истошнее.

"С декабря прошлого года по июнь текущего года 33-летний житель Новодугинского района, злоупотребляющий спиртными напитками, систематически наносил побои своей шестимесячной дочери, тем самым причиняя ей психические и физические страдания. При этом столь жестокие "методы воспитания" злоумышленник применял из-за громкого плача ребёнка", — объяснили в Следственном комитете.

Мужчину задержали полицейские, решается вопрос о мере пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье "Истязание". В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, изучают условия проживания и воспитания пострадавшего ребёнка, а также других детей в семье. Сейчас "отец года" арестован на 15 суток за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, уточняет SmolDaily.