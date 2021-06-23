Девушка застрелила отчима, который насиловал её с 12 лет и заставил родить ему четверых детей

Над громким и резонансным делом Валери Бако ломают голову присяжные и судьи из Бургундии, Франция. История девушки очень трагична, но это не отменяет того, что она убила человека. Всё началось, когда Валери было 12 и она жила вместе с матерью-алкоголичкой и отчимом — Дэниелом Полеттом. Мужчина регулярно насиловал девочку, а мать на это закрывала глаза. Но Валери удалось добиться правосудия — отчима посадили за инцест и педофилию.

Фото © Facebook / Soutiens à Valérie BACOT

Но через три года он вышел и вернулся в тот же дом, к 15-летней Валери. Там Полетт продолжил издеваться над девочкой, к изнасилованиям добавились и побои. "Да мне всё равно", — говорила мать Валери. "Лишь бы она не залетела". Но в 17 лет девочка забеременела, и тогда отчим переехал с ней в другой дом и женился на ней. Теперь Валери было некуда деться. Она родила от изверга четырёх детей, подвергаясь каждый день истязаниям и унижениям.

Фото © Facebook / Soutiens à Valérie BACOT

Она пробовала обращаться в жандармерию, посылая детей, но там им отказывали, требуя присутствия самой Валери. Однако она не могла прийти сама — ей было запрещено выходить куда-либо из дома, кроме рынка и магазинов, и за ней повсюду шпионили друзья и родственники Полетта. Девушке было запрещено с кем-либо разговаривать, пишет Guardian.

Фото © Facebook / Soutiens à Valérie BACOT

Спустя несколько лет Полетт ушёл на пенсию и придумал иной заработок — он начал торговать телом Валери. Мужчина отвозил жену на пустырь в машине, где она и отрабатывала на заднем сиденье деньги. При себе у Полетта всегда был пистолет на случай, если клиент окажется с трудным характером. И в один из таких рабочих вечеров Валери не выдержала и, отобрав пистолет, застрелила мужа. Она боялась за себя и детей — её дочь уже почти выросла.

Фото © Twitter / Libres y Combativas