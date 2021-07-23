Экс-президент Украины Пётр Порошенко расценил соглашение США и Германии по газопроводу "Северный поток – 2" как очередной вызов для Киева.

"Вместо одного вызова, которым был сам "Северный поток – 2", теперь мы получаем два — добавилось американо-немецкое взаимопонимание. Если также упомянуть российского агрессора, ситуация выглядит довольно угрожающей", — написал Порошенко на своей странице в "Фейсбуке".

По словам экс-лидера Незалежной, при возникшей ситуации у Киева нет никаких "действительно надёжных, юридически обязывающих" гарантий. Украину просто "берут в железные тиски со всех сторон", вынуждая принять условия США и ФРГ, считает политик. При этом Порошенко не стал обвинять в таком решении американского президента Джо Байдена и немецкого канцлера Ангелу Меркель, заявив, что "ошибаться могут все, даже друзья, которыми они являются для Украины".

Напомним, по итогам переговоров США и Германии по "Северному потоку – 2" было заявлено, что Берлин готов содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. А США не исключают введения новых санкций против России. Эксперт призвал избавиться от иллюзий после соглашения ФРГ и США по "Северному потоку – 2". По его мнению, договорённость может означать, что Соединённые Штаты нашли свою выгоду.