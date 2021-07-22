Захарова уверена, что соглашение США и ФРГ не помешает строительству "Северного потока – 2"
Представитель МИД РФ также заметила, что Москва не возражает против идеи создания "зелёного фонда" для Украины под руководством Германии.
Мария Захарова. Фото © МИД России
Соглашение США и Германии по "Северному потоку – 2" не помешает строительству объекта, которое уже вышло на финишную прямую, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Несмотря на попытки политизировать выгодный для европейцев проект, сорвав его в собственных геополитических и экономических интересах, чем активно продолжает заниматься Вашингтон, "Северный поток – 2" скоро вступит в строй", — сказала дипломат.
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Также она добавила, что Москва не возражает против создания "зелёного фонда" для Украины под руководством ФРГ. По её словам, удовлетворение потребностей населения и экономики страны за счёт солнечной и ветряной энергетики — это дело украинского руководства и народа, "которому это руководство так много наобещало". Захарова также заметила, что соглашение между государствами подтвердило, кто и как будет управлять развитием украинского топливно-энергетического комплекса.
Напомним, по итогам переговоров США и Германии по "Северному потоку – 2" заявлено, что Берлин готов содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. А США не исключают введения новых санкций против России. Эксперт призвал избавиться от иллюзий после соглашения ФРГ и США по "Северному потоку – 2". По его мнению, договорённость может означать, что Соединённые Штаты нашли свою выгоду.
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