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Захарова уверена, что соглашение США и ФРГ не помешает строительству "Северного потока – 2"

Представитель МИД РФ также заметила, что Москва не возражает против идеи создания "зелёного фонда" для Украины под руководством Германии.

22 июля, 14:15
<p>Мария Захарова. Фото © <a href="https://www.facebook.com/MIDRussia/photos/a.265191980246917/3576155729150509/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Мария Захарова. Фото © МИД России

Соглашение США и Германии по "Северному потоку – 2" не помешает строительству объекта, которое уже вышло на финишную прямую, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Несмотря на попытки политизировать выгодный для европейцев проект, сорвав его в собственных геополитических и экономических интересах, чем активно продолжает заниматься Вашингтон, "Северный поток – 2" скоро вступит в строй", — сказала дипломат.

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Также она добавила, что Москва не возражает против создания "зелёного фонда" для Украины под руководством ФРГ. По её словам, удовлетворение потребностей населения и экономики страны за счёт солнечной и ветряной энергетики — это дело украинского руководства и народа, "которому это руководство так много наобещало". Захарова также заметила, что соглашение между государствами подтвердило, кто и как будет управлять развитием украинского топливно-энергетического комплекса.

Напомним, по итогам переговоров США и Германии по "Северному потоку – 2" заявлено, что Берлин готов содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. А США не исключают введения новых санкций против России. Эксперт призвал избавиться от иллюзий после соглашения ФРГ и США по "Северному потоку – 2". По его мнению, договорённость может означать, что Соединённые Штаты нашли свою выгоду.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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