Захарова уверена, что соглашение США и ФРГ не помешает строительству "Северного потока – 2"

Соглашение США и Германии по "Северному потоку – 2" не помешает строительству объекта, которое уже вышло на финишную прямую, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Несмотря на попытки политизировать выгодный для европейцев проект, сорвав его в собственных геополитических и экономических интересах, чем активно продолжает заниматься Вашингтон, "Северный поток – 2" скоро вступит в строй", — сказала дипломат.

Также она добавила, что Москва не возражает против создания "зелёного фонда" для Украины под руководством ФРГ. По её словам, удовлетворение потребностей населения и экономики страны за счёт солнечной и ветряной энергетики — это дело украинского руководства и народа, "которому это руководство так много наобещало". Захарова также заметила, что соглашение между государствами подтвердило, кто и как будет управлять развитием украинского топливно-энергетического комплекса.