Глава отделения ПФР Челябинской области задержан за взятки
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.
В Челябинской области задержали главу регионального отделения Пенсионного фонда России Виктора Чернобровина. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере.
"По данным следствия, подозреваемый получил взятки от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда", — рассказали в региональном управлении СКР.
Как сообщает Ura.ru, показания на Чернобровина дал его заместитель Александр Орехов, которого задержали вечером 12 июля, когда он получил три миллиона рублей от владельца частной охранной структуры. По версии следствия, эти деньги предназначались за содействие в получении контракта.
А ранее за взятку в 19 миллионов рублей был задержан глава УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, а также 35 его подчинённых. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам. Больше суммы взятки общественность поразил особняк Сафонова — там есть и парная с купелью, бильярдная, спортзал, но больше всего там "золота": золотая лепнина на потолках и мебели, золотые раковины и унитазы.
Комментариев: 0