Глава отделения ПФР Челябинской области задержан за взятки

В Челябинской области задержали главу регионального отделения Пенсионного фонда России Виктора Чернобровина. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

"По данным следствия, подозреваемый получил взятки от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда", — рассказали в региональном управлении СКР.

Как сообщает Ura.ru, показания на Чернобровина дал его заместитель Александр Орехов, которого задержали вечером 12 июля, когда он получил три миллиона рублей от владельца частной охранной структуры. По версии следствия, эти деньги предназначались за содействие в получении контракта.