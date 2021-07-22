НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Граффити с цитатой Лаврова в Лондоне оказались фейком

Побывавшие по адресу журналисты не обнаружили ничего, кроме белой стены.

22 июля, 13:53

Фото © МИД РФ

Информация о появлении на одном из домов в Лондоне изображения главы МИД РФ Сергея Лаврова с его фразой "Кто вы такой, чтобы читать мне лекции?" является ложной. Как выяснилось, неизвестный просто подрисовал картинку к скриншоту с Google Street View, пишет РИА "Новости".

Отмечается, что побывавшие на месте журналисты не обнаружили ничего, кроме белой стены.

Фото © Telegram-канал РИА "Новости"

Фото © Telegram-канал РИА "Новости"

"Кто вы такой, чтобы читать мне нотации?": Портрет Лаврова с известной цитатой появился в Лондоне

"Кто вы такой, чтобы читать мне нотации?": Портрет Лаврова с известной цитатой появился в Лондоне

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве около здания Театра на Таганке появился огромный портрет легендарного советского актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого. Над рисунком, площадь которого составляет 126 квадратных метров, трудились художники из России и Испании, а на работу у них ушло около трёх дней.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Кто вы такой, чтобы читать мне нотации?": Портрет Лаврова с известной цитатой появился в Лондоне

сегодня в 11:54

Никас Сафронов предложил создать в Петербурге отдельные площадки для граффити

4 июня, 23:10

"Будет спрос, будет и транзит": В МИД РФ назвали условие поставок газа через Украину после 2024 года

сегодня в 14:06

Организаторы Олимпиады в Токио "оставили" Украину без Крыма

сегодня в 14:03
Life

Глава отделения ПФР Челябинской области задержан за взятки

сегодня в 13:53

Новости партнеров

Layer 1