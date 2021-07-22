Граффити с цитатой Лаврова в Лондоне оказались фейком

Информация о появлении на одном из домов в Лондоне изображения главы МИД РФ Сергея Лаврова с его фразой "Кто вы такой, чтобы читать мне лекции?" является ложной. Как выяснилось, неизвестный просто подрисовал картинку к скриншоту с Google Street View, пишет РИА "Новости".

Отмечается, что побывавшие на месте журналисты не обнаружили ничего, кроме белой стены.