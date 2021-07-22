Граффити с цитатой Лаврова в Лондоне оказались фейком
Побывавшие по адресу журналисты не обнаружили ничего, кроме белой стены.
Фото © МИД РФ
Информация о появлении на одном из домов в Лондоне изображения главы МИД РФ Сергея Лаврова с его фразой "Кто вы такой, чтобы читать мне лекции?" является ложной. Как выяснилось, неизвестный просто подрисовал картинку к скриншоту с Google Street View, пишет РИА "Новости".
Отмечается, что побывавшие на месте журналисты не обнаружили ничего, кроме белой стены.
Фото © Telegram-канал РИА "Новости"
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве около здания Театра на Таганке появился огромный портрет легендарного советского актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого. Над рисунком, площадь которого составляет 126 квадратных метров, трудились художники из России и Испании, а на работу у них ушло около трёх дней.
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