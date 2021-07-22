Огромные граффити с изображением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова появились на одной из улиц Лондона. Об этом сообщает издание "Подъём".

Рядом с портретом главы российского внешнеполитического ведомства неизвестный художник изобразил цитату Лаврова: Who are U to f#cking lecture me? — что переводится как: "Кто вы такой, чтобы читать мне нотации?" Именно эту фразу министр произнёс в ответ на требование его британского коллеги Дэвида Милибэнда начать переговоры с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили на фоне российско-грузинского конфликта в 2008 году. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, народное творчество в министерстве восприняли позитивно.

"В Министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть Министерство культуры. А к народному творчеству, в основе которого — искренняя симпатия, относимся хорошо", — отметила Захарова.