Рядом с портретом главы российского внешнеполитического ведомства неизвестный художник изобразил цитату Лаврова: Who are U to f#cking lecture me? — что переводится как: "Кто вы такой, чтобы читать мне нотации?" Именно эту фразу министр произнёс в ответ на требование его британского коллеги Дэвида Милибэнда начать переговоры с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили на фоне российско-грузинского конфликта в 2008 году. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, народное творчество в министерстве восприняли позитивно.