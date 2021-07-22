"Кто вы такой, чтобы читать мне нотации?": Портрет Лаврова с известной цитатой появился в Лондоне
В МИД уже прокомментировали граффити, положительно оценив народное творчество британских художников.
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Огромные граффити с изображением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова появились на одной из улиц Лондона. Об этом сообщает издание "Подъём".
Рядом с портретом главы российского внешнеполитического ведомства неизвестный художник изобразил цитату Лаврова: Who are U to f#cking lecture me? — что переводится как: "Кто вы такой, чтобы читать мне нотации?" Именно эту фразу министр произнёс в ответ на требование его британского коллеги Дэвида Милибэнда начать переговоры с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили на фоне российско-грузинского конфликта в 2008 году. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, народное творчество в министерстве восприняли позитивно.
"В Министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть Министерство культуры. А к народному творчеству, в основе которого — искренняя симпатия, относимся хорошо", — отметила Захарова.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве около здания Театра на Таганке появился огромный портрет легендарного советского актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого. Над рисунком, площадь которого составляет 126 квадратных метров, трудились художники из России и Испании, а на работу у них ушло около трёх дней.
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