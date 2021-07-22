В московском метро запустили систему распознавания лиц

Департамент транспорта Москвы совместно с полицией и УВД на Московском метрополитене запустил систему распознавания лиц в метро. Её цель заключается в том, чтобы сделать подземку максимально защищённой от представляющих угрозу безопасности лиц.

Как отметили в пресс-службе Дептранса, до конца 2021 года будет запущен Face Pay (система оплаты проезда, при которой считывается лицо пассажира при проходе через турникет), а также улучшена оценка загруженности вагонов. А с помощью системы распознавания можно будет не только обнаружить скрывающихся преступников, но и найти потерявшихся людей, заметили в департаменте.

"Чтобы усовершенствовать работу системы, Дептранс вводит рейтинг качества работы алгоритмов, которые используются для биометрической идентификации. Сейчас их три: VisionLabs, Ntechlab и Tevian. Все — российские разработки. По итогам второго квартала 2021 года лучший результат по качеству показал VisionLabs, на последнем месте — Ntechlab", — уточнили в пресс-службе.