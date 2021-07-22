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В московском метро запустили систему распознавания лиц

До конца года Дептранс планирует ввести дополнительные нововведения для повышения безопасности пассажиров.

22 июля, 11:42
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Департамент транспорта Москвы совместно с полицией и УВД на Московском метрополитене запустил систему распознавания лиц в метро. Её цель заключается в том, чтобы сделать подземку максимально защищённой от представляющих угрозу безопасности лиц.

Как отметили в пресс-службе Дептранса, до конца 2021 года будет запущен Face Pay (система оплаты проезда, при которой считывается лицо пассажира при проходе через турникет), а также улучшена оценка загруженности вагонов. А с помощью системы распознавания можно будет не только обнаружить скрывающихся преступников, но и найти потерявшихся людей, заметили в департаменте.

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"Чтобы усовершенствовать работу системы, Дептранс вводит рейтинг качества работы алгоритмов, которые используются для биометрической идентификации. Сейчас их три: VisionLabs, Ntechlab и Tevian. Все — российские разработки. По итогам второго квартала 2021 года лучший результат по качеству показал VisionLabs, на последнем месте — Ntechlab", — уточнили в пресс-службе.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что вероятность попасть в неприятную ситуацию в метро Москвы в 25 раз ниже, чем на улицах города. Это обусловлено, по его словам, в том числе эффективной работой полиции и системами видеонаблюдения и биометрии.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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