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Имущество экс-сенатора Арашукова на 1,5 миллиарда рублей изъяли в пользу государства

Адвокат подозреваемого назвал это решение незаконным и необоснованным и намерен его обжаловать.

22 июля, 11:18
<p>Фото © Facebook / <a href="https://ru-ru.facebook.com/photo/?fbid=1832452953717619&set=ecnf.100008587954530" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Рауф Арашуков</a></p>

Фото © Facebook / Рауф Арашуков

Имущество бывшего сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова и его семьи изымается в пользу государства. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

"Выслушав мнения сторон, суд принял решение удовлетворить в полном объёме иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества на сумму около 1,5 млрд рублей", сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Адвокат Арашукова Владимир Постанюк назвал это решение необоснованным и незаконным, поэтому он намерен его обжаловать. По словам юриста, данное имущество было приобретено задолго до принятия антикоррупционного законодательства и его нельзя рассматривать как нарушение.

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Напомним, что экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Отца Рауля Арашукова обвиняют в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Следственный комитет уже завершил расследование дела, всего к уголовной ответственности привлечено 20 фигурантов, вину признали только трое.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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