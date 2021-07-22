Имущество экс-сенатора Арашукова на 1,5 миллиарда рублей изъяли в пользу государства
Адвокат подозреваемого назвал это решение незаконным и необоснованным и намерен его обжаловать.
Фото © Facebook / Рауф Арашуков
Имущество бывшего сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова и его семьи изымается в пользу государства. Такое решение принял Басманный суд Москвы.
"Выслушав мнения сторон, суд принял решение удовлетворить в полном объёме иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества на сумму около 1,5 млрд рублей", — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Адвокат Арашукова Владимир Постанюк назвал это решение необоснованным и незаконным, поэтому он намерен его обжаловать. По словам юриста, данное имущество было приобретено задолго до принятия антикоррупционного законодательства и его нельзя рассматривать как нарушение.
Напомним, что экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Отца Рауля Арашукова обвиняют в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Следственный комитет уже завершил расследование дела, всего к уголовной ответственности привлечено 20 фигурантов, вину признали только трое.
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