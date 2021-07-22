Имущество экс-сенатора Арашукова на 1,5 миллиарда рублей изъяли в пользу государства

Имущество бывшего сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова и его семьи изымается в пользу государства. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

"Выслушав мнения сторон, суд принял решение удовлетворить в полном объёме иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества на сумму около 1,5 млрд рублей", — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Адвокат Арашукова Владимир Постанюк назвал это решение необоснованным и незаконным, поэтому он намерен его обжаловать. По словам юриста, данное имущество было приобретено задолго до принятия антикоррупционного законодательства и его нельзя рассматривать как нарушение.