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Сбившая троих детей в Солнцеве студентка обжаловала арест

19 июля суд отправил Валерию Башкирову в СИЗО на два месяца.

22 июля, 11:16
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<p>Фото © Тверской районный суд Москвы</p>

Фото © Тверской районный суд Москвы

18-летняя студентка Валерия Башкирова, которая сбила троих детей на пешеходном переходе в Солнцеве, обжаловала свой арест.

Ранее, 17 июля, Никулинский суд Москвы поместил её под домашний арест на два месяца, однако 19 июля мера пресечения всё-таки была изменена. Башкирову отправили в СИЗО на два месяца.

В Солнцеве у зебры, где студентка сбила троих детей, появился "лежачий полицейский"

В Солнцеве у зебры, где студентка сбила троих детей, появился "лежачий полицейский"

Напомним, резонансное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была 18-летняя Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате аварии скончались пятилетний мальчик, а позже — ещё один ребёнок в возрасте трёх лет. Третья пострадавшая в аварии — четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, — получила ушибы и лёгкое сотрясение. По статье о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть двух лиц, студентке грозит до семи лет лишения свободы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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