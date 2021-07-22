Сбившая троих детей в Солнцеве студентка обжаловала арест
19 июля суд отправил Валерию Башкирову в СИЗО на два месяца.
Фото © Тверской районный суд Москвы
18-летняя студентка Валерия Башкирова, которая сбила троих детей на пешеходном переходе в Солнцеве, обжаловала свой арест.
Ранее, 17 июля, Никулинский суд Москвы поместил её под домашний арест на два месяца, однако 19 июля мера пресечения всё-таки была изменена. Башкирову отправили в СИЗО на два месяца.
Напомним, резонансное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была 18-летняя Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате аварии скончались пятилетний мальчик, а позже — ещё один ребёнок в возрасте трёх лет. Третья пострадавшая в аварии — четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, — получила ушибы и лёгкое сотрясение. По статье о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть двух лиц, студентке грозит до семи лет лишения свободы.
Лента новостей
Чёрное море позеленело из-за цветения водорослей, но отдыхающих это не смутило
сегодня в 11:14
"Доказать наличие двойных стандартов": В Госдуме объяснили, зачем Россия подала жалобу в ЕСПЧ против Украины
сегодня в 11:09
Меркель назвала шагом вперёд достигнутые с США соглашения по "Северному потоку – 2"
сегодня в 11:08
Комментариев: 0