Сбившая троих детей в Солнцеве студентка обжаловала арест

Напомним, резонансное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была 18-летняя Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате аварии скончались пятилетний мальчик, а позже — ещё один ребёнок в возрасте трёх лет. Третья пострадавшая в аварии — четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, — получила ушибы и лёгкое сотрясение. По статье о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть двух лиц, студентке грозит до семи лет лишения свободы.