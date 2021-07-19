Сбившую троих детей московскую студентку Башкирову отправили в СИЗО на два месяца
По статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, девушке грозит до семи лет лишения свободы.
Обвиняемая Валерия Башкирова.
Фото © Пресс-служба Тверского районного суда Москвы
Тверской районный суд изменил меру пресечения студентке Валерии Башкировой, которая сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве. Вместо домашнего ареста обвиняемую отправили в СИЗО на два месяца — до 16 сентября.
Ранее полиция также потребовала переквалифицировать действия девушки, ей предъявлено обвинение по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с отбыванием наказания в колонии. Суд это требование удовлетворил.
Напомним, что резонансное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была 18-летняя Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате аварии скончались пятилетний мальчик, а позже — ещё один ребёнок в возрасте трёх лет. Третья пострадавшая в аварии — четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, — получила ушибы и лёгкое сотрясение. 19 июля стало известно, что малышку выписали из больницы. 17 июля Никулинский суд Москвы отправил студентку под домашний арест на два месяца, но сегодня мера пресечения всё-таки была изменена.
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