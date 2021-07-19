Сбившую троих детей московскую студентку Башкирову отправили в СИЗО на два месяца

Тверской районный суд изменил меру пресечения студентке Валерии Башкировой, которая сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве. Вместо домашнего ареста обвиняемую отправили в СИЗО на два месяца — до 16 сентября.

Ранее полиция также потребовала переквалифицировать действия девушки, ей предъявлено обвинение по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с отбыванием наказания в колонии. Суд это требование удовлетворил.