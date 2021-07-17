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Суд отправил под домашний арест студентку, сбившую на "мазде" троих детей в Москве

Как ранее сообщал Лайф, в результате ДТП один из пострадавших малышей скончался в больнице.

17 июля, 12:56

Суд отправил под домашний арест студентку, сбившую на "мазде" троих детей в Москве. Видео © Пресс-служба Мосгорсуда

Никулинский районный суд Москвы избрал меру пресечения для автомобилистки Валерии Башкировой, которая накануне сбила троих детей на пешеходном переходе. Судья удовлетворил ходатайство следствия и назначил студентке меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Никулинский районный суд города Москвы 17 июля 2021 года избрал в отношении обвиняемой Башкировой Валерии Эдуардовны домашний арест на два месяца, то есть до 15 сентября 2021 года", — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Студентка на маминой тачке: Стало известно, кто находился за рулем "мазды", сбившей в Москве двух детей и грудничка

Студентка на маминой тачке: Стало известно, кто находился за рулем "мазды", сбившей в Москве двух детей и грудничка

Напомним, ДТП произошло накануне днём на улице Авиаторов. Легковой автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе. Двое из них — в возрасте четырёх и пяти лет, один из которых впоследствии скончался. Также среди пострадавших — девятимесячный малыш в коляске. Они получили переломы и черепно-мозговые травмы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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