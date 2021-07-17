Суд отправил под домашний арест студентку, сбившую на "мазде" троих детей в Москве. Видео © Пресс-служба Мосгорсуда

Никулинский районный суд Москвы избрал меру пресечения для автомобилистки Валерии Башкировой, которая накануне сбила троих детей на пешеходном переходе. Судья удовлетворил ходатайство следствия и назначил студентке меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Никулинский районный суд города Москвы 17 июля 2021 года избрал в отношении обвиняемой Башкировой Валерии Эдуардовны домашний арест на два месяца, то есть до 15 сентября 2021 года", — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.