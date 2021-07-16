Студентка на маминой тачке: Стало известно, кто находился за рулем "мазды", сбившей в Москве двух детей и грудничка
Девушку отправили на медицинскую экспертизу, а ГСУ СКР по Москве инициировал передачу дела себе, потому что пострадали дети.
На улице Авиаторов в Москве произошла серьёзная авария. "Мазда" сбила на пешеходном переходе трёх малышей: мальчиков четырёх и пяти лет и девятимесячного грудничка в коляске. Все госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Выяснилось, что за рулём рокового авто находилась 19-летняя студентка факультета журналистики РАНХиГС Валерия Башкирова. Девушка получила водительские права только в прошлом году, но уже активно пользовалась маминой машиной, чем хвасталась в инстаграм-сториз.
В Москве на пешеходном переходе "мазда" сбила троих детей. Видео © Соцсети
По факту происшествия возбудили уголовное дело по первой части статьи 264 — "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", пишет телеграм-канал Mash.
Пострадавшие дети получили переломы и черепно-мозговые травмы. Пятилетний мальчик находится в коме, его доставили в больницу при помощи вертолёта.
Комментариев: 0