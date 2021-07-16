Студентка на маминой тачке: Стало известно, кто находился за рулем "мазды", сбившей в Москве двух детей и грудничка

Девушку отправили на медицинскую экспертизу, а ГСУ СКР по Москве инициировал передачу дела себе, потому что пострадали дети.