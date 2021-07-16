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Студентка на маминой тачке: Стало известно, кто находился за рулем "мазды", сбившей в Москве двух детей и грудничка

Девушку отправили на медицинскую экспертизу, а ГСУ СКР по Москве инициировал передачу дела себе, потому что пострадали дети.

16 июля, 13:59

Фото © Telegram/Mash

На улице Авиаторов в Москве произошла серьёзная авария. "Мазда" сбила на пешеходном переходе трёх малышей: мальчиков четырёх и пяти лет и девятимесячного грудничка в коляске. Все госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Фото © Telegram/Mash

Фото © Telegram/Mash

Выяснилось, что за рулём рокового авто находилась 19-летняя студентка факультета журналистики РАНХиГС Валерия Башкирова. Девушка получила водительские права только в прошлом году, но уже активно пользовалась маминой машиной, чем хвасталась в инстаграм-сториз.

В Москве на пешеходном переходе "мазда" сбила троих детей. Видео © Соцсети

По факту происшествия возбудили уголовное дело по первой части статьи 264 — "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", пишет телеграм-канал Mash.

Фото © Telegram/Mash

Фото © Telegram/Mash

Пострадавшие дети получили переломы и черепно-мозговые травмы. Пятилетний мальчик находится в коме, его доставили в больницу при помощи вертолёта.

Тело девушки, которая вела тайную жизнь эскортницы, нашли залитым бетоном под Новосибирском

Тело девушки, которая вела тайную жизнь эскортницы, нашли залитым бетоном под Новосибирском

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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