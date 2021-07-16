В Москве на пешеходном переходе женщина сбила двух малолетних детей и девятимесячного грудничка

В Москве на пешеходном переходе женщина сбила троих детей. Видео © Соцсети

В столице на улице Авиаторов женщина на легковом автомобиле сбила троих детей на пешеходном переходе. Двое из них в возрасте четырёх и пяти лет. Также среди пострадавших — девятимесячный малыш в коляске, сообщается в телеграм-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что у мальчика пяти лет диагностировали перелом основания черепа, его госпитализировали при помощи вертолёта, сейчас он находится в коме. Четырёхлетний мальчик получил перелом голени, закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ) и сотрясение мозга. У грудного ребёнка также диагностировали ЗЧМТ и сотрясение. Состояние всех оценивается как тяжёлое.

По данным Госавтоинспекции, нарушений в области дорожного движения за предыдущий и текущий года у водителя нет. Однако собственником машины она не является.